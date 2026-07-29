Bittere Abfuhr: Deshalb blitzten Wincent Weiss und Johannes Oerding an Club-Tür ab

Hamburg - Das war wohl nichts: Dass Wincent Weiss (33) und Johannes Oerding (44) nicht nur Musiker-Kollegen sind, sondern sich auch privat gut verstehen, ist kein Geheimnis. So zogen die beiden bereits gemeinsam durch Hamburg, wollten am Abend noch einen Club besuchen. Doch aus dem Club-Besuch wurde nichts.

Wincent Weiss (33) plauderte in einer Radiosendung am Dienstag aus dem Nähkästchen. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wo hast du schon mal deinen Promi-Status genutzt, um dir einen Vorteil zu ergattern, was du vielleicht bereust?", wurde Weiss in einem Interview beim Radiosender "104.6 RTL" am Dienstag gefragt.

"Tatsächlich mal mit Oerding", schießt es aus dem Musiker heraus, der damit auf seinen Sänger-Kollegen anspielt. Gemeinsam hatten die beiden den Plan, einen Club in Hamburg zu besuchen. Blöd nur, dass die Schlange vor dem Einlass offenbar ziemlich lang war.

Kurzerhand versuchten die beiden, von ihrer Prominenz Gebrauch zu machen, und stolzierten an der Menge vorbei bis zum Security. Deren Hoffnung: ohne Anstehen reinkommen.

Doch falsch gedacht. Trotz ihrer Prominenz wurden die beiden Sänger nicht reingelassen. Der Grund: Dem Abend ging bereits eine ausgiebige Kneipentour voraus.

Dementsprechend betrunken seien die beiden nach Angaben des 33-Jährigen bei der Ankunft am Club gewesen.