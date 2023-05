Wo ist Arno Dübel? Die Leiche des berühmten Langzeit-Arbeitslosen ist verschwunden!

Vor drei Tagen wurde der Tod von Arno Dübel (†67) bekannt. © IMAGO/ Lars Berg

Vor rund zwei Wochen soll der Mann, der 30 Jahre lang medienwirksam vom Staat abhängig war, ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) eingeliefert worden sein, wo er wenige Tage später verstarb.

Doch was passierte mit seinem Leichnam? Wie die BILD herausfand, wurde Arno Dübel in keinem der Hamburger Krematorien verbrannt.



"Wir hätten erwartet, dass der Verstorbene in die Verstorbenen-Annahme in Hamburg-Öjendorf transportiert wurde", sagte Lutz Rehkopf (59), der Sprecher der Hamburger Friedhöfe, am Freitag. "Die liegt in direkter Nähe zu dem Alten- und Pflegeheim im Stadtteil Rahlstedt, wo Dübel zuletzt gelebt hatte."

Doch dort und auch am zweiten großen Standort im Hamburger Stadtteil Ohlsdorf ist der Leichnam des 67-Jährigen nie aufgetaucht.