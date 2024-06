Wookie Mayer über ihre kürzlich verstorbene Mutter: "Jetzt kann ich ihren Platz einnehmen"

Berchtesgaden - Schauspielerin Wookie Mayer (69, "Lindenstraße") sieht sich in einer ganz besonderen Tradition mit ihrer kürzlich gestorbenen Mutter.

Schauspielerin Wookie Mayer (69, 2 v.l.) steht zusammen mit dem restlichen Cast der Serie "Watzmann ermittelt" am Set. © J.M. Schachner/see4c/dpa

"Sie war die Diva und ich die Tochter", sagte die 69-Jährige in einem Interview im Auftrag der Produktion "Watzmann ermittelt" über ihre Mutter, die sie bis zu deren Tod mit 96 vor einem halben Jahr lange gepflegt hatte.

"Jetzt kann ich ihren Platz einnehmen. Und ich merke: Ich kann das."

Mayer stand gerade in der Nähe von Berchtesgaden für die ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" vor der Kamera. Sie spielt in der Episode die alternde Diva Gundi Sommer und muss privat dabei auch an ihre Mutter denken. "Das ist schon die zweite Divenrolle seit ihrem Tod."

Den Fall sehen die Zuschauer voraussichtlich 2025 im Ersten, wie die PR-Agentur der Produktion am Freitag mitteilte.