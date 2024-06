Abhänge drohten abzurutschen: Unwetter vergeigt Drehstart zu "Watzmann ermittelt"

Zwar laufen im Herbst 2024 neue "Watzmann ermittelt"-Episoden, die nun gedrehten TV-Folgen werden jedoch erst 2025 ausgestrahlt. Das Produktionsteam gibt bereits erste Einblicke, was den Zuschauer in der aktuell produzierten Staffel erwartet.

"Für den Showdown in einer Kiesgrube in der Nähe der Ache mussten wir kurzfristig Ersatz suchen, weil die Abhänge durch den Wasserdruck abzurutschen drohten", erinnert sich BR-Redakteurin Antje Schlüter.

Bereits in den ersten Tagen sorgte die Unwetterlage dafür, dass in den Berchtesgadener Alpen einige Drehorte unbespielbar wurden.

"Die Kommissare Benedikt Beissl (Andreas Giebel, 66), Jerry Paulsen (Peter Marton, 41) und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel, 34) samt Kollegen verschlägt es diesmal unter anderem auf einen Bergbauernhof, auf dem der Pächter kurz vor dem Burn Out steht, in ein Beerdigungsinstitut, in das Privatleben einer alternden Film-Diva und in die Abgründe einer missglückten Adoption", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Auch neue Charaktere sollen das Leben der Protagonisten aufmischen. "Ich bin gespannt, wie das beim Publikum ankommt", so "Sophia"-Darstellerin Katharina Leonore Goebel (34). Sie lernt bereits in Vorfreude auf die neue Regisseurin Sophie Allet-Coche (62) französisch.

Mit der neuen Chefin am Set verspricht sie sich "neue Impulse". Die Regisseurin drehte mehrere Folgen von "SOKO Donau" und "Der letzte Bulle".