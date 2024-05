Wow! Deutsche Star-Influencerin stiehlt Hollywood-Schönheiten die Show

Cannes (Frankreich) - Seit dem 14. Mai blickt die gesamte Filmbranche auf Südfrankreich! Dort enden am heutigen Samstag die 77. Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Seit Tagen mitten im Getummel? Die Deutsche Travel-Influencerin Leonie Hanne (35)! Sie legte am Freitag einen absoluten Glanzauftritt hin.

Bei der Premiere des französischen Films "La Plus Precieuse des Marchandises" von Regisseur Michel Hazanavicius (57) erschien die 35-Jährige in einem atemberaubenden Dress der griechischen Star-Designerin Celia Kritharioti.

Im Vergleich zu den Hollywood-Megastars, die dieser Tage an der französischen Riviera gastieren, ist sie trotzdem ein eher kleiner Fisch. Das hielt die in London lebende Reise-Bloggerin allerdings nicht davon ab, am Freitag alle Blicke auf sich zu ziehen!

Die berühmten Filmfestspiele in Cannes enden am heutigen Samstag. Für Leonie Hanne und Co. ist es also vorerst die letzte Chance, sich auf dem roten Teppich in der französischen Sonne noch mal vor ihren Schokoladenseiten zu präsentieren.