"Wow", "Edel", "Queen": So haben ihre Fans Sabrina Setlur noch nie gesehen!

Zurzeit ist Sabina Setlur (49) häufiger als Testimonial unterwegs und posiert auch mal für einen Juwelier. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa

Mit offenen Haaren und im schlichten schwarzen Kleid präsentiert sie Schmuck für einen Juwelier. Und die Bilder sind vor allem eines: "unglaublich edel", wie es eine Followerin treffend ausdrückt.

"You glow differently when you’re actually happy" - also "Man leuchtet anders, wenn man wirklich glücklich ist" - schreibt die frühere Rapperin zu den Fotos. Und das Glücklichsein sieht man ihr auch an.

Die Community ist von Sabrinas Aussehen jedenfalls schwer begeistert. "Wow!!!!", "Wahnsinnig schöne Bilder" oder "Je älter Du wirst, desto attraktiver wirst Du", heißt es da unter anderem neben vielen Herzen und Flammen in der Kommentarspalte.

Auch das nicht ganz unpassende Wort "Queeeen!" fällt. Ein Fan findet sogar, dass man die Fotos wunderbar als Wallpaper für den heimischen Rechner nehmen könne.

Natürlich fallen aber auch Zitate aus frühen Songs von Sabrina Setlur - aus Zeiten, als sie sich noch "Schwester S" nannte.

"Hier kommt die Schwester" wird aus dem gleichnamigen Stück abgefeiert, oder "Bist'n Babe, würd' Dein Badewasser saufen" aus "Ja klar". Beides sind Stücke aus Sabrinas Debüt-Album "S ist soweit" aus dem Jahr 1995.