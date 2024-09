WWE-Legende nicht mehr wiederzuerkennen: So sieht Batista heute aus!

Sorgte als WWE-Superstar für großes Aufsehen, steht nun als Schauspieler im Hollywood-Rampenlicht: Dave Bautista (55). © Kayla Oaddams/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

WWE-Legende Dave Bautista, weltbekannt unter dem Ringnamen Batista, ist nach einer drastischen Körpertransformation nicht mehr wiederzuerkennen.

Nach seinem Karriereende als Wrestler im April 2019 trat der US-Amerikaner in die Fußstapfen seines früheren Mitstreiters Dwayne "The Rock" Johnson und betrat als Schauspieler die Hollywood-Bühne.

Neben Rollen in Filmen wie "Knock At The Cabin" und "The Killer's Game" war der Star auch in den James-Bond- und Marvel-Franchises vertreten.

Nun sorgte der Muskelprotz beim 49. Toronto International Film Festival mit einer Body-Transformation für großes Staunen, präsentierte am vergangenen Freitag bei der Premiere von "The Last Showgirl" seinen neuen Körper - kein Vergleich zu der WWE-Kante, die seinen Kontrahenten das Fürchten lehrte.

Für seine neueste Rolle bei "The Killer's Game" musste das einstige Schwergewicht jedoch alles ablegen und reichlich abspecken - was ihm auch auf beeindruckende Art und Weise gelang.

Durch intensives Training und einen strikten Ernährungsplan gelang es ihm, sein Gewicht auf 240 Pfund (etwa 109 Kilogramm) zu reduzieren. Der "Guardians of the Galaxy"-Schauspieler begann vor anderthalb Jahren eine strenge Diät, nachdem er seine Szenen in dem Spielfilm "Knock at the Cabin"abgedreht hatte.