Yasmina Filali entsetzt über Lufthansa: "Es war super unwürdig"

Yasmina Filali (48) ist inzwischen kein großer Fan mehr von der "verfi**ten Lufthansa".

"Ich bin sehr traurig", so die 48-Jährige, die am Mittwoch eigentlich nur von New York (USA) zurück nach Hamburg fliegen wollte. "Ab heute ist für mich die Lufthansa einfach nur noch beschissen", erklärte sie erbost. Und das, obwohl sie eigentlich ein großer Fan der Fluggesellschaft sei.

Offenbar hatten sie und ihre Tochter für den Flug ein Premium-Economy-Ticket gebucht. Anschließend hätten sie sich mit einem Voucher von "Miles & More" auf die Upgrade-Liste setzen lassen. Mitfliegen durften sie aber (zunächst) nicht.

"Weil Miles & More scheinbar, als sie das Ticket gesetzt haben, eine Doppelbuchung gemacht haben. Die Lufthansa hat dann gesagt hat, dass sie uns nicht mitnehmen können, wenn wir zwei verschiedene Buchungen auf denselben Namen haben."

Blöd gelaufen, könnte man meinen. Für noch mehr Unmut sorgte dann allerdings das Verhalten der Mitarbeitenden.

"Dann hatten wir eine wirklich bösartige, fiese, gemeine Supervisorin am Check-in in New York. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, und es war super unwürdig für die Lufthansa", so die Schauspielerin weiter.