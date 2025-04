Auffälliges Social-Media-Verhalten: Yeliz Koc und Jannik Kontalis wirklich getrennt?

Am Mittwoch äußerte sich die 31-Jährige allerdings nun erstmals mit einem recht mysteriösen und etwas unklaren Statement in ihrer Instagram-Story.

Ebenso hatte es bereits vor Wochen in dem gemeinsamen, eigentlich so romantischen Paris-Urlaub gekriselt. Nach Streitigkeiten über die dauerhafte Handy-Benutzung des 28-Jährigen und unterschiedlicher Vorstellungen über einen Städtetrip hatte das Paar die Reise frühzeitig abgebrochen.

Mit diesem Statement meldete sich Influencerin Yeliz Koc (31) am Mittwoch bei ihren Followern. © Screenshot Instagram/Yelizkoc

Mit ihren Worten erklärte sie aber zumindest, warum sie sich nicht zu den seit Wochen kursierenden Trennungsgerüchten äußern wolle.

"Ich halte mich aktuell ganz bewusst zurück. Nicht, weil mir alles egal ist oder ich dadurch die Spekulationen am Laufen halte, sondern weil ich gelernt habe, wem ich keine Bühne mehr geben will", schrieb die aktuelle "The 50"-Teilnehmerin und führte weiter aus:

"Manche Menschen tun Dinge einzig aus einem Grund: Um Reaktionen zu provozieren und Aufmerksamkeit zu bekommen. Je mehr darüber geredet wird, egal ob positiv oder negativ, desto mehr erreicht genau diese Person ihr Ziel. Und das möchte ich nicht unterstützen. Trotzdem möchte ich einmal klarstellen. Es gibt keine zwei Seiten mehr."

Ob sie damit ihren (Ex)-Partner Jannik meint, kann weiterhin trotz allem nur spekuliert werden - wie so vieles rund um das Reality-Pärchen.