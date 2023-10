Aus diesem Grund nimmt Yeliz Koc bei "Promi Big Brother" teil

Yeliz Koc (29) ist dieses Jahr bei "Promi Big Brother" dabei. © Screenshot/Instagram/_yelizkoc_

Sie nehme an dieser Staffel teil, weil sie noch nie etwas gewonnen habe, verriet die 29-Jährige am Donnerstag - "und ich mir vorgenommen habe, ich gebe nicht auf, bis ich einmal in meinem Leben gewonnen habe."

Natürlich auch wegen der Erfahrung, so Yeliz. "Ich freue mich wahnsinnig darauf."

Vermutlich wird das Geld für die alleinerziehende Mutter auch eine gewisse Rolle spielen. Immerhin winken 100.000 Euro.

Zuletzt war Yeliz als Hauptakteurin der ersten Staffel "Make Love, Fake Love" zu sehen. Dort sollte sie in einer Villa auf Mallorca ihre große Liebe finden.

Der Haken: Die teilnehmenden Männer waren nicht alle Single, geschweige denn interessiert. Wer es mit ihr ernst meinte, musste sie selbst herausfinden. Die Belohnung: Ein Mann - und natürlich Geld.



Beides bekam sie, jedoch scheiterte die Beziehung kurz nach Ausstrahlung des Staffel-Finales.

Nun will sie also "Promi Big Brother" als Siegerin verlassen. Ob das gelingen wird?