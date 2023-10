Davor hat Yeliz Koc bei "Promi Big Brother" am meisten Angst

Hannover - Wie so häufig startete Influencerin Yeliz Koc (29) auch an diesem Sonntag eine Fragerunde auf Instagram. Neben denen zu Töchterchen Snow (2), beantwortete sie auch Fragen zu ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" und verriet, wovor sie sich in der Zeit dort ganz schön fürchtet.