Gefängnis statt "Forsthaus Rampensau": Yeliz Koc muss Jimi Blue Ochsenknecht ersetzen

Von Mila Martinez

Hannover - Huch, was ist denn da schon wieder los? Yeliz Koc (31) zieht doch nicht gemeinsam mit Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33) ins "Forsthaus Rampensau" ein. Stattdessen nimmt sie ihre Freundin Dilara Kruse (34) mit.

Anstatt mit Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33) zieht Yeliz Koc (31, l.) mit Dilara Kruse (34) ins "Forsthaus Rampensau" ein. © Joyn/Nadine Rupp "Plot-Twist schon vor dem Start", schreibt joyn.de zu der Veröffentlichung auf Instagram. Anders als geplant wird zunächst ihre "Promi Big Brother"-BFF und Frau von Profifußballer Max Kruse (37) mit der Promi-BB-Gewinnerin nach Österreich reisen, um das Format gemeinsam zu bestreiten. Die beiden seien auch privat befreundet, so Yeliz. Yeliz Koc Von Seriennamen inspiriert? So hätte Yeliz Koc ihre Tochter fast genannt "Jimi musste halt ins Gefängnis und wir wussten nicht, wann er rauskommt, und dann habe ich einen Ersatz bekommen", erklärt sie nüchtern den Grund für die kurzfristige Änderung bei "Promi Big Brother - die Late Night Show" am Donnerstag. Der Ersatz für den Vater von Töchterchen Snow (4) könnte aber nur von kurzer Dauer sein, betonte die Hannoveranerin. "Der Plan ist ja, dass, wenn Jimi dann rauskommt, tauschen wir." Die Zuschauer sollen sich aber überraschen lassen. Auch davon, ob die Freundschaft zwischen der Spielerfrau und der Trash-TV-Queen über "Forsthaus Rampensau" hinaus gehalten hat.

