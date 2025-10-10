Gefängnis statt "Forsthaus Rampensau": Yeliz Koc muss Jimi Blue Ochsenknecht ersetzen
Hannover - Huch, was ist denn da schon wieder los? Yeliz Koc (31) zieht doch nicht gemeinsam mit Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33) ins "Forsthaus Rampensau" ein. Stattdessen nimmt sie ihre Freundin Dilara Kruse (34) mit.
"Plot-Twist schon vor dem Start", schreibt joyn.de zu der Veröffentlichung auf Instagram.
Anders als geplant wird zunächst ihre "Promi Big Brother"-BFF und Frau von Profifußballer Max Kruse (37) mit der Promi-BB-Gewinnerin nach Österreich reisen, um das Format gemeinsam zu bestreiten.
Die beiden seien auch privat befreundet, so Yeliz.
"Jimi musste halt ins Gefängnis und wir wussten nicht, wann er rauskommt, und dann habe ich einen Ersatz bekommen", erklärt sie nüchtern den Grund für die kurzfristige Änderung bei "Promi Big Brother - die Late Night Show" am Donnerstag.
Der Ersatz für den Vater von Töchterchen Snow (4) könnte aber nur von kurzer Dauer sein, betonte die Hannoveranerin. "Der Plan ist ja, dass, wenn Jimi dann rauskommt, tauschen wir."
Die Zuschauer sollen sich aber überraschen lassen. Auch davon, ob die Freundschaft zwischen der Spielerfrau und der Trash-TV-Queen über "Forsthaus Rampensau" hinaus gehalten hat.
Yeliz Koc wollte Jimi Blue Ochsenknecht für immer von Tochter Snow fernhalten
Dass Yeliz mit ihrem Ex überhaupt ein Reality-TV-Format betritt, hätte sie sich kaum vorstellen können. Schließlich gab es lange absolut keinen Kontakt zu dem früheren "Wilde Kerle"-Star.
Die 31-Jährige wäre zwischenzeitlich an einen Punkt gekommen, an dem sie sich sicher gewesen sei: "Dieser Mann wird meine Tochter niemals kennenlernen." Komme, was wolle, habe sie gedacht. "Der Mann kommt nicht mehr an sie ran, weil ich wirklich dachte: Wer ist dieser Mensch?"
Auslöser dafür war ein Skandal-Video, das Jimi Blue Anfang 2024 veröffentlichte. In dem Clip rechnete er nicht nur mit seiner Familie ab, sondern verleugnete auch seine Tochter. Das habe ihr Angst gemacht, sagte Yeliz. Die Sicherheit ihres Kindes stand einfach an erster Stelle. Auch bis heute hätte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) sich nie richtig entschuldigt, gab sie zu. "Wir gehen dem Thema aus dem Weg, wenn wir sprechen."
Und trotzdem scheint sich das Ex-Paar wieder anzunähern und nicht nur vor den Kameras miteinander abzuhängen. Jimi Blue liege mit Yeliz auf der Couch und schaue Liebesfilme. Dass es wieder zwischen den beiden knistert, lehnte sie in der Sendung aber klar ab.
Sie sei inzwischen einfach erleichtert, dass "für Snow der Papa wieder da ist". Sie habe nie einen Vater gehabt und wollte das für ihre Tochter nie so haben. "Ich hatte schon damals alles Mögliche versucht. Es lag an ihm und jetzt hat er gerade noch so die Kurve gekriegt."
