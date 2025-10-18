Yeliz Koc wegen Jimi Blue in Not: "Ich bin gerade richtig verzweifelt"
Hannover - Irre Aktion! Durch ihre große Unterstützung für Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat Yeliz Koc (31) jetzt Probleme mit ihrem Mobilfunk-Anbieter.
Während der Vater ihres Kindes bei "Promi Big Brother" um den Einzug ins Finale kämpft, hilft die ehemalige Siegerin kräftig mit. Und das in Form von SMS-Nachrichten und Anrufen, um den Ex bei Votings vor dem Rauswurf zu bewahren.
Offenbar hat die Hannoveranerin es ein bisschen zu gut gemeint. Denn plötzlich konnte sie partout keine Nachrichten mehr verschicken. Der Grund: "Die haben einfach gesagt, aus Sicherheitsgründen haben die das gesperrt, weil in einem zu kurzen Zeitraum zu viele SMS rausgingen", so das Reality-TV-Sternchen.
Wenn Jimi also nominiert wird, könne sie ihn mit keiner einzigen SMS oder Anrufen unterstützen. "Ich bin gerade richtig verzweifelt", so die 31-Jährige.
Obwohl sie den Mitarbeitern des Anbieters am Telefon versichert habe, dass kein Betrug vorliege und es auch "wirklich richtig wichtig ist für heute Abend", blieb man am anderen Ende der Leitung stur.
"Ich habe zu denen gesagt, ihr bucht das doch von meinem Konto ab. Ist doch alles cool, nehmt das von meinem Konto. Und die sagen, die können nichts machen. Hä? Wieso kann Vodafone nichts machen? Ich verstehe das nicht, die müssen das doch einfach freischalten. Ich checke das nicht und das regt mich richtig auf", wütete sie in ihrer Story.
Anbieter reagiert auf Vorwürfe von Yeliz Koc
"Was mache ich jetzt?", fragte sie ihre Follower. Dabei schien sie, einen recht gut durchdachten Plan in der Tasche gehabt zu haben. In jeder ihrer vor Verzweiflung triefenden Storys wurde der Anbieter verlinkt, dazu noch Hinweise zu mangelhafter Internetverbindung.
Und siehe da: In der Social-Media-Abteilung des Konzerns wurde man auf die wütende Influencerin mit ihren 919.000 Followern recht schnell aufmerksam.
"Also ich habe jetzt eine ganz nette Nachricht bekommen von Vodafone über Instagram und komischerweise hat es jetzt funktioniert. Also zu 200 Prozent weiß ich es erst, wenn er nominiert ist und ich die SMS versuche zu schicken. Aber so wie es aussieht, hat es geklappt", so die 34-Jährige.
Falls nicht, brennt in der Social-Media-Abteilung des Anbieters wohl bald wieder der Baum.
Titelfoto: Instagram/yelizkoc