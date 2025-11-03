Yeliz Koc feiert besonderen Tag: Jimi Blue gratuliert mit emotionalen Worten

Hannover/Berlin - Folgt nun die große Versöhnung? Nach jahrelangem Streit in der Öffentlichkeit wird Jimi Blue Ochsenknecht (33) emotional und gratuliert Yeliz Koc (32) auf Instagram mit rührenden Worten.

Yeliz Koc (32) teilte die persönliche Botschaft von Jimi Blue Ochsenknecht (33) in ihrer Instagram-Story. © Bildmontage: Instagram/Yelizkoc

Zahlreiche Glückwünsche teilte Yeliz in ihrer Instagram-Story zu ihrem 32. Geburtstag. Eine besondere Nachricht stach allerdings aus der Menge hervor.

Der ehemalige "Wilde Kerle"-Star gratulierte ihr mit einer gefühlvollen Botschaft: "Ich wollte dir einfach Danke sagen. Nicht nur für alles, was du für unsere Tochter tust, sondern auch dafür, dass du mir die Chance gegeben hast, wieder ein Teil davon zu sein."

Doch das war nicht alles. Der Gewinner von "Promi Big Brother" 2025 deutete die Hoffnung auf ein harmonisches Familienleben an: "Wir sind ein verdammt gutes Team und ich weiß zu schätzen, wie viel Herz und Stärke du jeden Tag zeigst und dass du mich trotz allem wieder an deiner Seite als Vater zulässt und auch unterstützt in jeglicher Hinsicht." Das bedeute ihm mehr, als er oft sage.

Passend zum Familienglück kündigte die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin in ihrer Story an, dass es nächstes Jahr für sie sowie wahrscheinlich für ihre Tochter Snow (4) und Jimi nach Hawaii geht. Vater und Tochter haben schon ihr Urlaubsoutfit geplant und präsentierten sich in Hula-Rock und pinken Hawaii-Ketten.