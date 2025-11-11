Yeliz schwärmt von Jimi Blue: "Er macht alles, was ich ihm sage!"

Hannover - Bald wieder ein Paar? Erst neulich schwärmte Jimi Blue Ochsenknecht (33) von Yeliz Koc (32). Jetzt lobte sie den Vater ihrer Tochter in den höchsten Tönen.

In ihrer Instagram-Story schwärmt Yeliz Koc (32) von Jimi Blue Ochsenknecht (33). © Bildmontage: Instagram/Yelizkoc, Jens Kalaene/dpa

Die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin sitzt auf dem Sofa, im Hintergrund sind Stimmen zu hören. "Jimi und Snow (4) spielen miteinander", stellte die 32-Jährige lächelnd in ihrer Instagram-Story heraus.

Jimi sei heute wieder zu ihr nach Hause gekommen und sie genieße es sehr. "Er ist im Kinderzimmer mit Snow und die spielen stundenlang", schwärmte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin.

Sie könne endlich mal in Ruhe auf Toilette gehen, eine rauchen, mal fünf Minuten länger am Handy sein oder auf dem Sofa sitzen. "Ich lieb's ... das ist einfach mal so Zeit, wo ich nichts tun muss!", erklärte Yeliz ihren Followern.

Einen Luxus den die 32-jährige Mutter sonst in ihrem Alltag nicht hat. Weiter berichtete sie, dass es bei Jimi und ihr keine festen Zeiten geben würde. Er könne jederzeit kommen und so lange bleiben wie er möchte.



"Für mich ist das einfach so eine krasse Erleichterung ... der macht ja alles, was ich dem sage!", schwärmte sie weiter.