Krise bei Yeliz Koc und Jannik Kontalis? "Wir haben Paris abgebrochen"

Eigentlich wollten Jannik Kontalis (28) und Yeliz Koc (32) einen romantischen Urlaub in Paris verbringen. Doch es kam anders. © Screenshot/Instagram/jannikkontalis (Bildmontage)

Das verriet Jannik auf seinem Instagram-Account. In seiner Story erklärte er, dass es ausgerechnet in ihrem lange angekündigten Liebes-Urlaub in Paris zu einem folgenreichen Streit gekommen sein soll.

"Wir haben Paris abgebrochen", schrieb Jannik und teilte dazu das Emoji eines zerbrochenen Herzens. Weiter schilderte er: "Ich hab gar keine Lust auf Social Media auf perfekte Beziehung zu machen."

Nach einem Streit seien sie einen Tag eher als geplant wieder abgereist.

Ihren Fans hatten sie kurz vorher noch romantische Grüße aus der "Liebeshauptstadt" geschickt.

Dazu teilten sie Kuss-Fotos vorm Eiffelturm – immer auch mit Yeliz' Tochter Snow (3) auf dem Arm. Alles sah nach dem perfekten Familienglück aus.

Doch ganz so harmonisch wie es auf Bildern wirkt, war es vor Ort offenbar nicht. "Wir haben gefühlt zwei Tage nicht miteinander geredet", so Jannik weiter, der in seiner Story aber auch betonte: "So ist nun mal das wahre Leben."