Schon wieder Rosenkrieg? Yeliz Koc verteilt Seitenhieb gegen Jimi Blue
Hannover - Kisten schleppen, einrichten und Kind betreuen: Erst vor kurzem ist Yeliz Koc (32) mit ihrer kleinen Tochter Snow (4) in ein neues Haus im Raum Hannover gezogen. Dabei hätte sich die Reality-Queen vor allem von einer Person eigentlich Unterstützung gewünscht: Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34).
"Man kann alles schaffen, aber trotzdem braucht man im Leben einfach manchmal Männer", beginnt die 32-Jährige in ihrer Story auf Instagram zu erzählen. "Es ist einfach schwer, wenn du Kinder hast."
Unterstützung habe sie in letzter Zeit vor allem von ihrer Mutter bekommen. Doch auch mit ihr gab es erst kürzlich Diskussionen. "Ich habe mich auch vor ein paar Tagen mit meiner Mutter gestritten, weil natürlich rege ich mich darüber auf ... Wenn Jimi hier ist, dann hilft er mir. Fährt mal Sachen zum Wertstoffhof. Aber ich habe mich dann darüber aufgeregt, dass er mal wieder nicht da ist", beichtet die junge Mutter weiter.
In der Vergangenheit sorgten Yeliz und Jimi immer wieder für Schlagzeilen in Sachen Familienleben. Während der 34-Jährige in ihren ersten Lebensjahren kaum Kontakt zur gemeinsamen Tochter hatte, habe sich die Beziehung zu Snow in den letzten Monaten jedoch wieder gestärkt.
Ein Paar sind Yeliz und Jimi jedoch bis heute nicht mehr. Dennoch scheint der ehemalige "Die Wilden Kerle"-Star immer wieder Kontakt zu ihr und der gemeinsamen Tochter zu haben. Für Yeliz allerdings offenbar nicht genug. Zumindest in Sachen Umzug zeigt sich die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin enttäuscht von der mangelnden Unterstützung ihres Ex-Partners.
Yeliz Koc hat von Jimi Blue Ochsenknecht mehr Unterstützung erwartet
"Dieses Thema macht mich jeden Tag so sauer", erklärt sie weiter. "Er war nicht da an diesen Tagen wo es halt extrem wichtig war." Doch nicht nur nervlich ist die 32-Jährige gereizt. Umzug und Kindererziehung unter einen Hut zu bekommen haben sogar berufliche Auswirkungen.
Neben ihrem Business als Influencerin und Reality-Star führte Yeliz nämlich ihre eigene Beauty Marke "Yelicious" mit eigenem Shop. Diesen musste sie nun jedoch schließen. "Das ist auch ein Grund warum ich 'Yelicious' zugemacht habe. So sehr ich es geliebt habe, aber es hat zu viel Zeit in Anspruch genommen."
"Ich habe natürlich auch Phasen wo ich mir denke, ich kann nicht mehr", gesteht sie weiter. Trotz Stress der letzten Wochen ist eine Sache für die Reality-Queen jedoch klar: "Das wichtigste ist, dass ich mein Kind von ganzem Herzen liebe. Und das spürt sie", so Yeliz abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot Instagram/yelizkoc