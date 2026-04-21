21.04.2026 06:15 "Habe dieses Geld nie bekommen": Hat Jimi Blue noch immer 17.000 Euro Schulden bei Yeliz Koc?

Yeliz Koc wirft ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht vor, dass er die Schulden bei ihr nie bezahlt habe und nicht für die gemeinsame Tochter da sei.

Von Janosch Dreher

Hannover/Berlin - Der Rosenkrieg zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) ging am Montag in eine neue Runde. So warf die 32-Jährige ihrem Ex unter anderem vor, in den vergangenen Monaten nur selten für die gemeinsame Tochter da gewesen zu sein. Doch Jimi ließ die Vorwürfe nicht unkommentiert.

Yeliz Koc (32) schießt gegen ihren Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34). © Screenshot Instagram/Yelizkoc Nur kurze Zeit später schießt die Reality-Queen dann erneut gegen den Vater von Snow (4). "Ich habe diesen Typen so unterstützt. Ich habe versucht, zu helfen. Auch diese 17.000 Euro und die Gefängnissache. Leute, ich habe dieses Geld nie von ihm bekommen", offenbart die junge Mutter in ihrer Instagram-Story. Koc hatte im Sommer 2025 nämlich die Zeche beglichen, die der 33-Jährige nach der Feier seines 30. Geburtstags im 4-Sterne-Hotel "Sonne" in Tirol geprellt haben soll. Damals war allerdings von 14.000 Euro die Rede. Yeliz Koc Yeliz Koc packt über Reality-TV aus: Verbote, Mikros über Toiletten und Nackedei-Klauseln "Ich bin einfach nur schockiert", resümiert Koc. "Ich bereue einige Dinge, die ich getan habe. Dieses Gutmütige wurde einfach nur ausgenutzt." So sei es nach Angaben der jungen Mutter der Wunsch von Jimi gewesen, das Geld mit der Gage von Sky zu verrechnen, die sie für die gemeinsame Sendung "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bekommen haben. Ob Ochsenknecht tatsächlich seine Schulden bei Koc nie beglichen hat? Zu dem Vorwurf äußert sich der ehemalige Kinderstar nicht.

Der ehemalige Kinder-Star hat eine gemeinsame Tochter (4) mit der 32-Jährigen. (Archivfoto) © Lukas Barth-Tuttas/dpa

Yeliz Koc über Jimi Blue Ochsenknecht: "Der ist nicht normal"