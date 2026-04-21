"Habe dieses Geld nie bekommen": Hat Jimi Blue noch immer 17.000 Euro Schulden bei Yeliz Koc?
Hannover/Berlin - Der Rosenkrieg zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) ging am Montag in eine neue Runde. So warf die 32-Jährige ihrem Ex unter anderem vor, in den vergangenen Monaten nur selten für die gemeinsame Tochter da gewesen zu sein. Doch Jimi ließ die Vorwürfe nicht unkommentiert.
Nur kurze Zeit später schießt die Reality-Queen dann erneut gegen den Vater von Snow (4).
"Ich habe diesen Typen so unterstützt. Ich habe versucht, zu helfen. Auch diese 17.000 Euro und die Gefängnissache. Leute, ich habe dieses Geld nie von ihm bekommen", offenbart die junge Mutter in ihrer Instagram-Story. Koc hatte im Sommer 2025 nämlich die Zeche beglichen, die der 33-Jährige nach der Feier seines 30. Geburtstags im 4-Sterne-Hotel "Sonne" in Tirol geprellt haben soll.
Damals war allerdings von 14.000 Euro die Rede.
"Ich bin einfach nur schockiert", resümiert Koc. "Ich bereue einige Dinge, die ich getan habe. Dieses Gutmütige wurde einfach nur ausgenutzt." So sei es nach Angaben der jungen Mutter der Wunsch von Jimi gewesen, das Geld mit der Gage von Sky zu verrechnen, die sie für die gemeinsame Sendung "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bekommen haben.
Ob Ochsenknecht tatsächlich seine Schulden bei Koc nie beglichen hat? Zu dem Vorwurf äußert sich der ehemalige Kinderstar nicht.
Yeliz Koc über Jimi Blue Ochsenknecht: "Der ist nicht normal"
Jimi erklärt dagegen in seiner Instagram-Story: "Egal, was gesagt wird oder wie ich dargestellt werde, ich bleibe bei meinen Werten. Respekt und Anstand stehen für mich an erster Stelle."
Zudem teilt er ein gemeinsames Video mit Tochter Snow, in dem er spielerisch mit ihr Grimassen schneidet und das Ganze filmt. Für Yeliz wird auch dieser Clip zum gefundenen Fressen. "Das Herz meiner Tochter wurde benutzt", so die 32-Jährige.
Das Video sei für genau solche Situationen "wahrscheinlich vorproduziert" worden, "um es aussehen zu lassen, als wäre er da". Das sei er jedoch nicht. Stattdessen würde er gemeinsame Treffen immer wieder nach hinten verschieben.
"Ich finde es unterste Schublade, mein Kind für solche Zwecke zu benutzen", zeigt sich Koc vor allem über den veröffentlichten Clip verärgert. "Ich finde, das geht absolut gar nicht. Ich finde das richtig frech, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was geht in diesem Kopf eigentlich vor?"
Und die Reality-Queen schießt weiter: "Der ist nicht normal. Da tickt irgendwas nicht richtig." Speziell zu den Vorwürfen, dass das Video vorproduziert gewesen sei, äußerte sich Jimi nicht. Fest steht für den ehemaligen "Wilde Kerle"-Star jedoch: Er möchte Teil von Snows Leben sein, wolle Verantwortung übernehmen und das Richtige tun.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/yelizkoc, Lukas Barth-Tuttas/dpa