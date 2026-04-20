Yeliz Koc macht Ex Jimi Blue erneut schwere Vorwürfe! "Wilde Kerle"-Star reagiert prompt
Hannover/Berlin - Das nächste Kapitel im Rosenkrieg zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34): Die Reality-TV-Dauerbrennerin hat ihrem Ex-Partner und Vater ihrer Tochter (4) erneut schwere Vorwürfe gemacht. Der "Wilde Kerle"-Star ließ das nicht unkommentiert.
In einem langen Statement, dass Yeliz am Montag in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, rechnete die 32-Jährige mit Jimi ab. "Leider muss ich gerade feststellen, dass sich vieles wiederholt", schrieb die Hannoveranerin.
Sie warf dem Schauspieler vor, sich plötzlich nicht mehr für die gemeinsame Tochter Snow zu interessieren, nachdem er in den vergangenen Monaten wieder ein größerer Teil ihres Lebens gewesen war. Eine neue Beziehung sei dafür der Grund, argumentierte Yeliz.
"Absprachen werden nicht eingehalten, Termine werden kurzfristig abgesagt oder verschoben. Gleichzeitig kommt aber die Forderung nach mehr Umgang und jetzt auch nach Sorgerecht", wetterte die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin.
Genau das sei der Punkt, der sie beschäftige. "Es geht nicht darum, wie viel Zeit man theoretisch bekommt, sondern wie verlässlich man für ein Kind da ist", unterstrich die Niedersächsin. Snow leide sehr unter der Situation und frage jeden Tag nach ihrem Vater.
Yeliz Koc will "Verlässlichkeit und echtes Interesse" von Jimi Blue
Sie selbst habe "lange versucht, an das Gute zu glauben", und Jimi vertraut. Doch: "Im Nachhinein fühlt es sich für mich so an, als wäre der Kontakt vor allem dann wichtig gewesen, als es ihm selbst genutzt hat. Und jetzt, wo sich sein Leben wieder verändert hat, rückt seine Tochter wieder in den Hintergrund."
Yeliz betonte, dass sie sich nichts mehr wünsche, als dass Snow eine stabile und liebevolle Beziehung zu ihrem Vater habe. "Dafür braucht es Verlässlichkeit, Verantwortung und echtes Interesse, nicht nur Worte", verdeutlichte die 32-Jährige.
Und Jimi? Der ließ die Vorwürfe nicht lange umkommentiert. "Egal, was gesagt wird oder wie ich dargestellt werde, ich bleibe bei meinen Werten. Respekt und Anstand stehen für mich an erster Stelle. Die Mutter meiner Tochter ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und verdient einen respektvollen Umgang", schrieb er auf Instagram.
Er habe das Thema Sorgerecht angesprochen, weil er sich wünsche, mehr für seine Tochter da zu sein. "Es ist kein leichtes Thema für mich, ich möchte einfach ein Teil ihres Lebens bleiben. Am Ende zählt für mich nur eines: Verantwortung zu übernehmen und das Richtige für unsere Tochter zu tun", so der 34-Jährige abschließend.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/yelizkoc