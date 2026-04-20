Yeliz Koc macht Ex Jimi Blue erneut schwere Vorwürfe! "Wilde Kerle"-Star reagiert prompt

Hannover/Berlin - Das nächste Kapitel im Rosenkrieg zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34): Die Reality-TV-Dauerbrennerin hat ihrem Ex-Partner und Vater ihrer Tochter (4) erneut schwere Vorwürfe gemacht. Der "Wilde Kerle"-Star ließ das nicht unkommentiert.

In einem langen Statement hat Yeliz Koc (32) Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) erneut schwere Vorwürfe gemacht. © Fotomontage: Instagram/yelizkoc

In einem langen Statement, dass Yeliz am Montag in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, rechnete die 32-Jährige mit Jimi ab. "Leider muss ich gerade feststellen, dass sich vieles wiederholt", schrieb die Hannoveranerin.

Sie warf dem Schauspieler vor, sich plötzlich nicht mehr für die gemeinsame Tochter Snow zu interessieren, nachdem er in den vergangenen Monaten wieder ein größerer Teil ihres Lebens gewesen war. Eine neue Beziehung sei dafür der Grund, argumentierte Yeliz.

"Absprachen werden nicht eingehalten, Termine werden kurzfristig abgesagt oder verschoben. Gleichzeitig kommt aber die Forderung nach mehr Umgang und jetzt auch nach Sorgerecht", wetterte die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin.

Genau das sei der Punkt, der sie beschäftige. "Es geht nicht darum, wie viel Zeit man theoretisch bekommt, sondern wie verlässlich man für ein Kind da ist", unterstrich die Niedersächsin. Snow leide sehr unter der Situation und frage jeden Tag nach ihrem Vater.