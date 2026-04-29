Yeliz Koc spricht offen über ihre Brust-OP: "Ich bereue das schon"
Hannover - Ehrliche Worte! Reality-TV-Star Yeliz Koc (32, "Make Love, Fake Love", "Promi Big Brother") hat sich vor Jahren ihre Brüste machen lassen, mittlerweile bereut sie aber den Eingriff.
Auf ihrem Instagram-Kanal äußerte sich die Single-Mama zunächst kritisch zu dem aktuellen "Schönheitswahn", den sie selbst wahrnehme. "Ich sehe nur noch wunderschöne Frauen, die irgendwelche Beauty-Eingriffe machen lassen", schilderte sie.
Yeliz fand es "erschreckend" und "so schade", dass Frauen, die sie persönlich attraktiv findet, sich neben ihrer natürlichen Schönheit noch operieren lassen würden. Daher sprach sie aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen auch eine Mahnung aus.
"Ich bereue das schon mit meinen Brüsten", gestand sie und gab zu, dass sie eigentlich mit ihren zufrieden gewesen sei. "Ich hatte damals schöne Brüste, wollte sie aber voller haben."
Mit dem ersten Eingriff war sie noch zufrieden, doch schon bald hatte sich herausgestellt, dass etwas nicht stimmte. "Die Implantate waren nur falsch. Sie waren auch nicht gut eingesetzt", erklärte sie.
Das hatte allerdings auch einen guten Grund. "Es war der günstigste Arzt, den ich damals gefunden habe." Später habe sich Yeliz einen richtigen Mediziner gesucht, der "meine Brüste so perfekt gemacht hat, dass ich auch richtig zufrieden war".
Yeliz Koc schließt weitere Brust-OP aus
Doch dann kam die Schwangerschaft mit Snow (4). Nach der Geburt ließ die 32-Jährige ihre Brüste erneut neu machen, sie wurden gestrafft. Das hinterließ aber sichtbare Spuren: Narben. "Ich muss ehrlich sagen, ich finde sie auch ein bisschen zu groß, aber ich würde mich nicht mehr unters Messer legen, um sie kleiner zu machen, weil ich nicht weiß, was die nächsten Jahre passiert", so Yeliz.
Denn so ganz hat sie ein weiteres Kind noch nicht aufgegeben. "Dann müssen sie noch mal gemacht werden", gab sie an.
Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen hatte sie einen Rat für ihre Fans. "Wenn ihr was machen möchtet, überlegt euch das wirklich gut. Schlaft noch mal paar Wochen drüber, denkt drüber nach und holt auch mehrere Meinungen ein", erklärte sie. "Es ist alles auch so gefährlich."
Gesundheitliche Risiken und langfristige Folgen werden meist unterschätzt. Letztlich hatte sie noch eine wichtige Botschaft: "Ihr seid gut so, wie ihr seid. Leibt euch so, wie ihr seid." Und damit war alles gesagt.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/yelizkoc (2)