Yeliz Koc spricht offen über ihre Brust-OP: "Ich bereue das schon"

Hannover - Ehrliche Worte! Reality-TV-Star Yeliz Koc (32, " Make Love, Fake Love ", " Promi Big Brother ") hat sich vor Jahren ihre Brüste machen lassen, mittlerweile bereut sie aber den Eingriff.

Reality-TV-Star Yeliz Koc (32) hat sich vor Jahren ihre Brüste machen lassen, bereut den Eingriff mittlerweile allerdings. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/yelizkoc (2)

Auf ihrem Instagram-Kanal äußerte sich die Single-Mama zunächst kritisch zu dem aktuellen "Schönheitswahn", den sie selbst wahrnehme. "Ich sehe nur noch wunderschöne Frauen, die irgendwelche Beauty-Eingriffe machen lassen", schilderte sie.

Yeliz fand es "erschreckend" und "so schade", dass Frauen, die sie persönlich attraktiv findet, sich neben ihrer natürlichen Schönheit noch operieren lassen würden. Daher sprach sie aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen auch eine Mahnung aus.

"Ich bereue das schon mit meinen Brüsten", gestand sie und gab zu, dass sie eigentlich mit ihren zufrieden gewesen sei. "Ich hatte damals schöne Brüste, wollte sie aber voller haben."

Mit dem ersten Eingriff war sie noch zufrieden, doch schon bald hatte sich herausgestellt, dass etwas nicht stimmte. "Die Implantate waren nur falsch. Sie waren auch nicht gut eingesetzt", erklärte sie.

Das hatte allerdings auch einen guten Grund. "Es war der günstigste Arzt, den ich damals gefunden habe." Später habe sich Yeliz einen richtigen Mediziner gesucht, der "meine Brüste so perfekt gemacht hat, dass ich auch richtig zufrieden war".