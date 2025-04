Trennung bestätigt! Yeliz Koc und Jannik Kontalis sind kein Paar mehr

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (28) haben sich erneut getrennt. © Screenshot/Instagram/yelizkoc

Die Gerüchteküche brodelte schon lange und sah das Unheil kommen. Jetzt ist es amtlich: Yeliz und Jannik sind längst kein Paar mehr. Das bestätigte der 28-Jährige in einem Q&A auf seinem Instagram-Profil. Dort hatte ihm ein Follower die Frage gestellt, ob er Single sei. Seine kurze, aber eindeutige Antwort dazu lautete: "Ja."

Damit haben die Spekulationen um das Reality-TV-Paar ein Ende gefunden. Bereits seit geraumer Zeit hatte es Anzeichen für eine Trennung der beiden gegeben. So waren auf den jeweiligen Profilen keine gemeinsamen Fotos mehr von Yeliz und Jannik zu finden, zudem folgten sie sich nicht mehr gegenseitig auf Instagram.

Während Jannik also das Liebes-Aus öffentlich machte, hielt sich Yeliz bislang zurück, verblüffte lediglich mit einer mysteriösen Botschaft. In einer Story auf ihrem Profil hatte sie geschrieben: "Familie ist das Zuhause der Seele." Was genau sie damit meinte, ist nicht bekannt. Unklar ist daher auch, ob es einen direkten Zusammenhang zu dem Post von Jannik gibt.