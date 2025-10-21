Yeliz Koc über Jimi Blue: "Eine Familie, die ich mir nie vorgestellt habe"

Hannover - Während Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33) bei " Promi Big Brother " um den Finaleinzug bzw. Sieg kämpft, zeigt sich Yeliz Koc (31) als seine wohl größte Unterstützerin. Schon am Samstag hatte der Reality-TV-Star auf Instagram verraten, dass ihr Netzbetreiber sie kurzerhand gesperrt habe . Der Grund: zu viele SMS in zu kurzer Zeit! Aus Sicherheitsgründen wurde ihr Voting-Marathon gestoppt. Doch davon lässt sich Yeliz nicht aufhalten: Jetzt ruft sie ihre Follower dazu auf, für Jimi Blue abzustimmen.

Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (31) begrüßten 2021 ihre gemeinsame Tochter Snow (4). Kurz danach folgte der Kontaktabbruch. © Screenshot/Instagram/yelizkoc

Auf Instagram postete die Influencerin am Sonntag drei Bilder: eins mit Tochter Snow, Jimi und sich selbst sowie zwei weitere Aufnahmen, auf denen Jimi mit der gemeinsamen Tochter zu sehen ist.

"Eine Familie, die ich mir so eigentlich nie vorgestellt habe – aber ich mache das Beste daraus!", schreibt Yeliz dazu.

Und weiter: "Jimi war kein Vorzeige-Papa, aber ich habe ihm eine Chance gegeben und diese Chance bedeutet ihm sehr viel. Er gibt 100 Prozent und das zählt."

Nach einer turbulenten Trennung während der Schwangerschaft und jahrelang kaum Kontakt zur gemeinsamen Tochter Snow scheint das Verhältnis zwischen Yeliz und Jimi so gut wie noch nie zu sein.

In einem Interview nannte Jimi den Kontaktabbruch zu seiner Tochter den "größten Fehler". Das erste Wiedersehen fand erst Weihnachten 2024 statt. Nun unterstützt Yeliz ihren Ex öffentlich im Finale von Promi Big Brother – und ruft ihre Follower zum Anrufen und Abstimmen auf.

Sie schreibt: "Ich gönne es ihm vom Herzen, ihr habt ihm genau wie ich, eine Chance gegeben und das macht uns Menschen aus! Danke an jeden einzelnen von euch, eure Unterstützung ist nicht selbstverständlich! Hab euch lieb."