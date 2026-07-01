Yeliz Koc hat Stress mit Vermieter: Mal wieder Streit ums Geld

Hannover - So schnell kehrt wohl keine Ruhe im Hause Koc ein: Nach dem öffentlichen Schlagabtausch mit Natascha Ochsenknecht (61) muss sich Yeliz Koc (32) nun mit ihrem alten Vermieter herumschlagen.

Yeliz (32) berichtete in ihrer Story auf Instagram über ihre Probleme mit ihrem ehemaligen Vermieter. © Screenshot/Instagram/yelizkoc

Mal wieder gab die Reality-Queen Einblicke in ihr Privatleben: Auf Instagram berichtete die 32-Jährige von einem heftigen Streit mit ihrem ehemaligen Vermieter.

Das Ganze wird zwar anwaltlich geklärt, sagte die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin, trotzdem würde sie gern die Meinung ihrer Community zu der Situation hören.

Denn ihr alter Vermieter lasse die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin einfach nicht in Ruhe: "Ich kriege immer wieder Briefe nach Hause. Der akzeptiert die Wohnung nicht, so wie ich sie hinterlassen habe", erklärte die 32-Jährige.

Gleich zwei Seiten voller Forderungen stelle ihr der Vermieter mit Dingen, die in der Wohnung nicht in Ordnung seien.

"Also ich bin ja nicht doof und in den letzten Jahren hat man es ja offensichtlich gemerkt: Die Leute denken einfach, bei mir ist viel zu holen", so die frühere "Make Love, Fake Love"-Kandidatin.