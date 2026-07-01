Yeliz Koc hat Stress mit Vermieter: Mal wieder Streit ums Geld
Hannover - So schnell kehrt wohl keine Ruhe im Hause Koc ein: Nach dem öffentlichen Schlagabtausch mit Natascha Ochsenknecht (61) muss sich Yeliz Koc (32) nun mit ihrem alten Vermieter herumschlagen.
Mal wieder gab die Reality-Queen Einblicke in ihr Privatleben: Auf Instagram berichtete die 32-Jährige von einem heftigen Streit mit ihrem ehemaligen Vermieter.
Das Ganze wird zwar anwaltlich geklärt, sagte die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin, trotzdem würde sie gern die Meinung ihrer Community zu der Situation hören.
Denn ihr alter Vermieter lasse die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin einfach nicht in Ruhe: "Ich kriege immer wieder Briefe nach Hause. Der akzeptiert die Wohnung nicht, so wie ich sie hinterlassen habe", erklärte die 32-Jährige.
Gleich zwei Seiten voller Forderungen stelle ihr der Vermieter mit Dingen, die in der Wohnung nicht in Ordnung seien.
"Also ich bin ja nicht doof und in den letzten Jahren hat man es ja offensichtlich gemerkt: Die Leute denken einfach, bei mir ist viel zu holen", so die frühere "Make Love, Fake Love"-Kandidatin.
Vermieter will Kaution von mehreren Tausend Euro behalten
Da der Vermieter mit der Wohnung nach der Übergabe nicht zufrieden war, wolle er einfach die Kaution einbehalten - und das ist laut Yeliz eine ordentliche Summe. Es gehe hier um 6090 Euro.
Ihrer Meinung nach stelle der Vermieter unangebrachte Forderungen: Zum Beispiel soll sie verschimmelte Schränke aus dem Keller holen, die nicht ihr gehören. Außerdem seien die Wände nicht professionell renoviert worden. Laut Yeliz' Beschreibungen soll quasi die ganze Wohnung neu renoviert werden - auf ihre Kosten.
"Meine Mutter und ihre Nachbarin haben die ganze Wohnung geputzt, die Fenster gewischt und sogar den Ofen geschrubbt - also wirklich alles blitzeblank", sagte die 32-Jährige.
Doch ihrem Vermieter sei die Wohnung so nicht perfekt genug. Als Gegenbeweis lud Yeliz ein Video von ihrer damaligen Wohnung hoch, darauf ist diese sauber und ordentlich zu sehen, so wie der Reality-Star sie abgegeben habe.
"Nervt auf jeden Fall, das sind so Sachen, die mich richtig sauer machen, weil das einfach so eine Zeitverschwendung ist", sagte Yeliz abschließend.
Titelfoto: Bildmontage:Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/Instagram/yelizkoc