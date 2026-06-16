Yeliz Koc wettert gegen Natascha Ochsenknecht: "Vergammelte Rosine regt mich so auf!"
Hannover/Berlin - Es scheppert wieder zwischen Natascha Ochsenknecht (61) und Yeliz Koc (32)! Das "Schwiegermonster" hat die 32-Jährige ordentlich auf Zinne gebracht.
Nachdem sich Natascha in ihrer Instagram-Story darüber ausgelassen hat, dass Enkeltöchterchen Snow (4) keine Möglichkeit bekomme, sich bei Papa Jimi Blue Ochsenknecht (34) zu melden, ließ die Antwort nicht lange auf sich warten.
"Ach Leute, die alte Hexe Natascha braucht mal wieder Aufmerksamkeit", begann die Reality-Queen daraufhin ihre minutenlange Schimpftirade. Jimi würde sich nur "einmal in ein, zwei Wochen" melden, stellte die Hannoveranerin klar.
Und Nataschas Vorwurf, Yeliz wäre alleine mit Snow nach Mallorca geflogen, als Jimi eine gemeinsame Reise zur Verbesserung von Snows Haut vorgeschlagen habe, ließ die 32-Jährige auch nicht stehen.
"Der Vorschlag war ja dann, mit seiner neuen Freundin und den zwei Kindern nach Mallorca zu fliegen, wo ich mich frage: Was geht denn im Kopf vor, so was überhaupt zu sagen?", donnerte sie los.
Auch auf ausstehende Zahlungen ging Yeliz ein. "Er schuldet mir Geld, 20.000 Euro. Dem Unterhalt laufe ich jetzt gar nicht mehr hinterher, ich scheiße drauf. Er soll sich dieses Geld in seinen A***h schieben und glücklich werden - so, wie wir das jetzt auch tun."
Eigentlich wollte Yeliz sich öffentlich nicht dazu äußern. "Aber wenn Mami sich einmischt, sage ich natürlich was dazu. [...] Diese vergammelte Rosine regt mich so auf. Also nee, das ist einfach so ein richtiges Schwiegermonster, eine Hexe", wetterte sie.
Natascha Ochsenknecht pocht auf die "Rechte" der Großeltern
Natascha, die sich für ihren Sohn einsetzen würde, weil ihm seit vergangenem Jahr "sowieso nicht mehr geglaubt" werde, pochte zudem auf die "Rechte" der Großeltern.
Die muss sie sich wohl einklagen, wenn es nach Yeliz geht. "Nein, solche Menschen brauchen wir in unserem Leben nicht. Dann suche dir einen Anwalt, dann klären wir das alles vor Gewicht, ist mir auch egal. Aber nee, also ich hole doch nicht so eine blöde alte Kuh weiterhin zu mir nach Hause, die so über mich redet und tut, als wäre das alles wegen der Liebe zur Enkeltochter", so die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin.
Yeliz' wütende Reaktion schien Natascha unterdessen ausgesprochen gut zu gefallen. "Getroffene Hunde bellen. Und je lauter sie bellen, umso eindeutiger ist es doch", sagte die 61-Jährige.
Da wird das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/yelizkoc/Jens Kalaene/dpa