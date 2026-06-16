Yeliz Koc wettert gegen Natascha Ochsenknecht: "Vergammelte Rosine regt mich so auf!"

Hannover/Berlin - Es scheppert wieder zwischen Natascha Ochsenknecht (61) und Yeliz Koc (32)! Das "Schwiegermonster" hat die 32-Jährige ordentlich auf Zinne gebracht.

Natascha Ochsenknecht (61) will für ihre "Rechte" als Oma einstehen. © Jens Kalaene/dpa

Nachdem sich Natascha in ihrer Instagram-Story darüber ausgelassen hat, dass Enkeltöchterchen Snow (4) keine Möglichkeit bekomme, sich bei Papa Jimi Blue Ochsenknecht (34) zu melden, ließ die Antwort nicht lange auf sich warten.

"Ach Leute, die alte Hexe Natascha braucht mal wieder Aufmerksamkeit", begann die Reality-Queen daraufhin ihre minutenlange Schimpftirade. Jimi würde sich nur "einmal in ein, zwei Wochen" melden, stellte die Hannoveranerin klar.

Und Nataschas Vorwurf, Yeliz wäre alleine mit Snow nach Mallorca geflogen, als Jimi eine gemeinsame Reise zur Verbesserung von Snows Haut vorgeschlagen habe, ließ die 32-Jährige auch nicht stehen.

"Der Vorschlag war ja dann, mit seiner neuen Freundin und den zwei Kindern nach Mallorca zu fliegen, wo ich mich frage: Was geht denn im Kopf vor, so was überhaupt zu sagen?", donnerte sie los.

Auch auf ausstehende Zahlungen ging Yeliz ein. "Er schuldet mir Geld, 20.000 Euro. Dem Unterhalt laufe ich jetzt gar nicht mehr hinterher, ich scheiße drauf. Er soll sich dieses Geld in seinen A***h schieben und glücklich werden - so, wie wir das jetzt auch tun."

Eigentlich wollte Yeliz sich öffentlich nicht dazu äußern. "Aber wenn Mami sich einmischt, sage ich natürlich was dazu. [...] Diese vergammelte Rosine regt mich so auf. Also nee, das ist einfach so ein richtiges Schwiegermonster, eine Hexe", wetterte sie.