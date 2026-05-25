Yeliz Koc teilt gegen Jimi Blue und dessen Familie aus: "Die ständigen Lügen"

Hannover - Sie nimmt kein Blatt vor den Mund: Reality-TV-Dauerbrennerin Yeliz Koc (32) hat in einer Fragerunde auf Instagram scharf gegen Ex Jimi Blue Ochsenknecht (34) und dessen Familie geschossen.

Yeliz Koc (32) hat in einer Instagram-Fragerunde deutliche Worte zu Ex Jimi Blue Ochsenknecht (34) und dessen Familie gefunden. © Instagram/yelizkoc

So verriet die Hannoveranerin unter anderem, dass der Schauspieler aktuell (mal wieder) keinen Kontakt zu der gemeinsamen Tochter Snow (4) habe - an Yeliz liege das aber nicht. "Würde es ihm niemals verbieten. Er kann immer kommen und sie sehen", verdeutlichte die 32-Jährige.

Richtig genervt sei sie zudem von dem Umstand, dass sie von dem ehemaligen "Wilde Kerle"-Star auch noch Geld bekomme - für einen gemeinsam geplanten Hawaii-Urlaub, den Jimi kurzfristig abgesagt habe. Sie fühle sich "extrem verarscht", unterstrich Yeliz.

Doch nicht nur der 34-Jährige bekam sein Fett weg, sondern auch dessen Mutter Natascha (61). Yeliz offenbarte, auch zu ihr keinen Kontakt mehr zu haben - und ihre Erklärung dafür hatte es in sich!

"Selbst als alles gut war, wurde schlecht über mich gesprochen, macht man einfach nicht. Und die ständigen Lügen nerven auch. Es wird immer gesagt, ich profiliere mich über deren Namen, dabei ist es, egal wo ich hingucke und höre, umgekehrt", wütete die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin.

Yeliz weiter: "Man will mich nicht bei Familienurlauben dabei haben, man schickt meiner Mutter Geburtstagseinladungen, aber nicht mir. Man speichert mich im Handy unter 'Voldemort' ein. Also sorry nach allem ... Snow und ich sind besser glücklicher und gesünder ohne!"