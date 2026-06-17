Yeliz Koc wegen Jimi Blue Ochsenknecht am Boden zerstört: "Das war meine größte Angst"

Hannover - Der Zoff zwischen Natascha Ochsenknecht (61) und Yeliz Koc (32) hat Folgen für Snows (4) Papa. Jetzt gerät Jimi Blue Ochsenknecht (34) ins Visier der Reality-Queen.

Yeliz Koc (32) wirft Jimi Blue Ochsenknecht (34) vor, die gemeinsame Tochter erneut zu vernachlässigen. © Instagram/yelizkoc

"Respektlosigkeit hat Konsequenzen", schrieb die 32-Jährige zu einem mit KI bearbeiteten Bild, das Yeliz wie den dunklen Zauberer Lord Voldemort aus den Harry-Potter-Romanen aussehen ließ.

Und diese Konsequenzen bekommt jetzt offenbar der Verflossene zu spüren. Nachdem die Hannoveranerin ihren Followern vorgerechnet hat, mit wie viel Kohle der Ochsenknecht-Spross noch bei ihr in der Kreide steht, legte das Reality-Sternchen gleich noch mal emotional nach.

Man dürfe ihre Unterstützung bei Jimis "Promi Big Brother"-Teilnahme nicht vergessen. "Wie viel Geld ich da reingesteckt habe in diese ganze Sache, wie viel Zeit, wie viel Herzblut. Also als ich gewonnen habe, damals habe ich nicht geweint. Als er gewonnen hat, habe ich geweint", sagte sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story.

Weil sie sich so für ihn gefreut habe. Aber nicht nur das. "Ich dachte, okay, wir sind auf einem super Weg und es läuft alles so supertoll. Und ich war einfach so froh, dass Snow ihren Papa hat", so die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin.

Doch kaum gebe es eine andere Frau, gehe das Gleiche von vorne los, meint sie.

"Ihr wisst, das war meine größte Angst. Es war einfach meine größte Angst, dass ich ihr irgendwann sage, wer er ist, und dann das Gleiche wieder passiert. Und das Gleiche ist wieder passiert", sagte Yeliz.