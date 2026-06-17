Yeliz Koc wegen Jimi Blue Ochsenknecht am Boden zerstört: "Das war meine größte Angst"
Hannover - Der Zoff zwischen Natascha Ochsenknecht (61) und Yeliz Koc (32) hat Folgen für Snows (4) Papa. Jetzt gerät Jimi Blue Ochsenknecht (34) ins Visier der Reality-Queen.
"Respektlosigkeit hat Konsequenzen", schrieb die 32-Jährige zu einem mit KI bearbeiteten Bild, das Yeliz wie den dunklen Zauberer Lord Voldemort aus den Harry-Potter-Romanen aussehen ließ.
Und diese Konsequenzen bekommt jetzt offenbar der Verflossene zu spüren. Nachdem die Hannoveranerin ihren Followern vorgerechnet hat, mit wie viel Kohle der Ochsenknecht-Spross noch bei ihr in der Kreide steht, legte das Reality-Sternchen gleich noch mal emotional nach.
Man dürfe ihre Unterstützung bei Jimis "Promi Big Brother"-Teilnahme nicht vergessen. "Wie viel Geld ich da reingesteckt habe in diese ganze Sache, wie viel Zeit, wie viel Herzblut. Also als ich gewonnen habe, damals habe ich nicht geweint. Als er gewonnen hat, habe ich geweint", sagte sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story.
Weil sie sich so für ihn gefreut habe. Aber nicht nur das. "Ich dachte, okay, wir sind auf einem super Weg und es läuft alles so supertoll. Und ich war einfach so froh, dass Snow ihren Papa hat", so die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin.
Doch kaum gebe es eine andere Frau, gehe das Gleiche von vorne los, meint sie.
"Ihr wisst, das war meine größte Angst. Es war einfach meine größte Angst, dass ich ihr irgendwann sage, wer er ist, und dann das Gleiche wieder passiert. Und das Gleiche ist wieder passiert", sagte Yeliz.
Yeliz Koc macht sich selbst Vorwürfe
"Mal gucken, wann er das Tattoo wieder überstechen lässt", schoss sie noch hinterher. Der Schauspieler ließ 2023 aus einem Schneeflöckchen-Tattoo einen Kompass machen.
Während der gemeinsamen Sky-Doku schleppte Yeliz ihren Ex zu einer befreundeten Tätowiererin und ließ ihm einen neuen Liebesbeweis für das Töchterchen stechen. Ein Fehler?
"Natürlich mache ich mir jetzt Vorwürfe und denke mir: Wie konntest du das machen? Wie konntest du das nicht erkennen? Wieso konntest du so blind einfach sein und wieder so vertrauen?", fragte sie sich.
Jetzt würde Snow jeden Tag nach ihrem Papa fragen. Und das sei ihre Schuld. "Das sind meine Gedanken jeden Tag. Na ja, lassen wir das Thema erst mal ruhen. Mal gucken, wie lange das anhält", so Yeliz vielsagend.
Das dürfte eine Botschaft an Natascha Ochsenknecht gewesen sein - und wird vermutlich die nächste Zoff-Runde einläuten.
Titelfoto: Instagram/yelizkoc