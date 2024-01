Yeliz Koc in Sorge um Tochter Snow: Hat sie was am Herzen?

Hannover - Yeliz Koc (30) und ihr Töchterchen Snow (2) sind ein Herz und eine Seele. Nun schnitt die " Promi Big Brother "-Gewinnerin beunruhigende Nachrichten in ihrer Story an: Sie muss mit der kleinen zum Kinderkardiologen.

Yeliz Koc (30) Töchterchen Snow (2) muss zum Kardiologen. © Screenshot Instagram/_yelizkoc_

"Wir müssen mit Snow zum Kinderkardiologen und ich hoffe einfach, dass dort alles in Ordnung ist", verriet die 30-Jährige am Montagabend in ihrer Instagram-Story, während sie an der Badewanne saß, in der die kleine Snow ganz fröhlich planschte.

"Als ich im Format war, war meine Mama mit ihr beim Arzt und der meinte, wir sollten mit ihr dort hingehen", zeigte sie sich besorgt aber dennoch zuversichtlich gegenüber ihrer fast 700.000 Follower.

"Ich habe keine Ahnung, was er morgen sagt, oder was passiert. Aber ich hoffe einfach, dass alles gut ist". Auch ihre Fans scheinen sich Sorgen um die 2-Jährige zu machen und schicken deshalb unzählige anteilige Nachrichten an die "Make Love Fake Love"-Kandidatin, in denen sie nach Gründen und Diagnosen fragen.

Doch auch Yeliz selbst bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Da ihrer Mama zuletzt mit Snow beim Arzt gewesen sei, wisse sie genauso wenig, wie das, was sie ihren Followern mitteilte.

"Als ich bei Promi BB war, war meine Mama mit ihr beim Arzt und die haben gesagt, dass dort etwas auffällig war. Wir haben nur leider jetzt erst im Januar einen Termin bekommen. Ich weiß nicht, was sie dort alles gesehen haben oder ob mir meine Mutter alles erzählt hat", erklärte die Hannoveranerin weiter.

"Vielleicht wollte sie mich auch einfach nicht beunruhigen und erst einmal abwarten, was morgen passiert. Wir gehen jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus!"