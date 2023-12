Yeliz Koc nach "Promi Big Brother"-Sieg: "Mir geht es leider sehr schlecht"

Hannover - Schon kurz nach ihrem Sieg bei " Promi Big Brother " wurde es auf einmal still auf dem Instagram -Account von Yeliz Koc (30).

Bei "Promi Big Brother" gewann Yeliz Koc (30) 100.000 Euro – dann wurde es zunächst still um sie. © Sat.1/Willi Weber, Screenshot/Instagram/_yelizkoc_ (Bildmontage)

Am Sonntag teilte sie lediglich die beunruhigenden Worte: "Mir geht es leider sehr schlecht", und bedankte sich dazu für die zahlreichen Nachrichten ihrer Fans mit einem Herzchen.

Zum Wochenanfang wurde Yeliz dann aber etwas deutlicher: Nach ihrem Sieg bei der TV-Show habe es sie so richtig erwischt. Sie sei noch nicht einmal dazu gekommen, sich die Folgen der diesjährigen Staffel im Nachhinein anzusehen. "Ich war so extrem krank, habe zwei Tage durchgeschlafen", verriet sie ihren Followern nun in einer Fragerunde.

Doch offenbar scheint die 30-Jährige jetzt wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Denn sie fand bereits die Kraft, auf weitere Fragen aus ihrer Community zu antworten: "Was war deine größte Herausforderung im PBB-Haus?", wollte da etwa ein User wissen.

Und Yeliz antwortete: "Definitiv die Haferflocken. Ich hasse Haferflocken!!", schrieb sie. Und davon habe die Produktion auch gewusst. Denn in einem vorher auszufüllenden Fragebogen zur Show hätte Yeliz notiert, dass sie Haferflocken nicht mal mit der Kneifzange anrühren würde.

Wohl auch mit ein Grund, weshalb das einstige Bachelor-Babe im Container einiges abgenommen hat.

Sie sei mit einem Gewicht von 55 Kilogramm in das Haus eingezogen, aktuell wiege sie nur noch 51 Kilo, erklärte sie weiter.