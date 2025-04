Yeliz Koc knöpft sich Eva Benetatou nach Seitensprung mit Serkan vor

Werden keine Freundinnen mehr: Yeliz Koc (31, r.) hat sich auf Instagram Eva Benetatou (33) vorgeknöpft. © Fotomontage: Instagram/evanthiabenetatou, Instagram/yelizkoc

Zu einem Screenshot von Evas Statement schrieb die Hannoveranerin in ihrer Story: "Wie kann man so ein ekliger Mensch sein?! Ich bin schockiert und will zum ersten Mal jemanden so richtig beleidigen, diese kleine ehrenlose, unmenschliche ...!"

Darüber hinaus schrieb Yeliz noch direkt in Evas Richtung: "Dein Karma wird dich auf ewig verfolgen und dein Glück auf die Liebe ist hiermit besiegelt" - dabei beließ die 31-Jährige es aber nicht.

Kurz darauf meldete sie sich noch einmal bei ihren Fans, dieses Mal vor der Kamera. Yeliz lederte weiter: "Du weißt, dieser Mann ist verheiratet, hat zwei Kinder, und dann machst du so was? Ob man jetzt in der Öffentlichkeit steht oder nicht: Das ist das Widerlichste, was es gibt, was man einem Menschen antun kann."

Vor allem Evas Rechtfertigung brachte Yeliz auf die Palme. Die 33-Jährige hatte in ihrem Statement erklärt, sich an ihrem Geburtstag "allein, überfordert und verletzt" gefühlt zu haben, ehe es zu dem Seitensprung gekommen sei. "Nimm dir doch jemanden, der Single ist. Aber sie dachte sich wahrscheinlich [...], dass das sowieso nicht rauskommt", schimpfte sie.