Yeliz Koc meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans zurück: "Ich hatte einfach keine Kraft"

Hannover - In der Vergangenheit war es auf Instagram still um Yeliz Koc (29, "Make Love, Fake Love") geworden. Kaum Storys oder Postings veröffentlichte die 29-Jährige. Jetzt meldete sich das Reality-Starlet mit beunruhigenden Nachrichten zurück.

Migräne, Rückenschmerzen und Anfälle. Yeliz Koc hat es zurzeit wirklich nicht leicht. © Screenshot/Intagram/_yelizkoc_

"Ich hatte einfach keine Kraft, weil ich wieder krank war", erklärte Yeliz am Dienstag ihren rund 681.000 Followern in ihrer Story. "Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie bin ich durchgehend krank und werde nicht richtig gesund."

Jetzt sei sie zwar auf dem Weg der Besserung, habe Antibiotika genommen, aber richtig gesund sei sie wohl noch nicht. Immerhin gehe es ihr deutlich besser als in der vergangenen Woche. "Es war wieder ganz schlimm", so die 29-Jährige.

Schon vor ihrem Urlaub sei es ihr nicht gut gegangen. Währenddessen habe sie gemerkt, dass es ihr wieder schlechter gehe, führte Yeliz am Montag weiter aus.

"Ich glaube, das war eine Entzündung im Körper, die immer wiedergekommen ist und ich hoffe, dass das jetzt mit den Tabletten, die ich genommen habe, besser wird und dann auch ganz verschwindet", versuchte es die einstige Bachelor-Kandidatin mit einer Diagnose.

Am Freitag gehe die 29-Jährige zum Arzt. Grund dafür seien unter anderem "Anfälle", die sie in der Vergangenheit hatte.

Sie konnte kaum atmen, hatte Schmerzen in der Lunge. Dazu auch noch Ohrenschmerzen und Zahnschmerzen.