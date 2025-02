Yeliz Koc meldet sich nach Dschungelcamp-Exit: "Ich bin schockiert"

Hannover/Australien - Das Ex- Bachelor -Babe Yeliz Koc (31) musste am Samstag das Dschungelcamp verlassen. In der Nacht zu Montag meldete sie sich mit einem ersten Statement bei ihren Fans.

Yeliz Koc (31) bekam am Samstag die wenigsten Stimmen bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". © RTL/ Screenshot Instagram/yelizkoc (Bildmontage)

Zuschauer konnten bereits sehen, wie Yeliz wohlbehalten im Dschungel-Hotel angekommen war und unter Tränen ihre Liebsten – darunter auch ihre Tochter Snow (3) – in die Arme nehmen konnte.

Erst in der Nacht zu Montag meldete sich Yeliz aber persönlich in ihrer Instagram-Story zu Wort: "Ich wollte mich einmal bei allen bedanken, die mich unterstützt haben. Ich hoffe, an dem Tag, an dem ich rausgeflogen bin, haben nicht zu viele ihr Geld verschwendet", so die Hannoveranerin. "Es tut mir von ganzem Herzen leid, für alle, die noch angerufen haben. Es hat nicht gereicht." Trotzdem wisse sie aber, dass zahlreiche Leute für sie gevotet hätten.

Doch die anderen Kandidaten hatten offenbar mehr Unterstützung bekommen. Und das, obwohl Yeliz auf fast 1 Million Fans bei Instagram zurückgreifen kann.

Die Überraschung über den frühen Exit war ihr und ihren Mitcampern bei der Verkündung daher auch ins Gesicht geschrieben.