Yeliz Koc postet Pärchenfoto mit Jannik, doch wo hat er seine Finger?

Hannover - Sehen die glücklich aus! Nach dem monatelangen Versteckspiel können sich Reality-TV-Star Yeliz Koc (29, "Bachelor in Paradise") und ihr neuer Freund Jannik Kontalis (27) endlich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen.

Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis (27) zeigen sich verliebt auf Instagram. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/_yelizkoc_

Das Paar hatte sich in der Datingshow "Make Love, Fake Love", in der die 29-Jährige einen neuen Partner gesucht hatte, kennengelernt und ineinander verliebt. Seitdem die Show nun ausgestrahlt worden war, dürfen die beiden Turteltauben auch öffentlich zu ihrem Liebesglück stehen.

Auf Instagram teilte Yeliz jetzt ein süßes Bild an der Seite ihres Liebsten. Viele Worte verlor sie zu dem Schnappschuss nicht, stattdessen postete sie nur ein Funkel-Emoji dazu.

Das Foto zeigt die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31) leicht bekleidet in einem Bikini an einem Pool stehend. Jannik steht dabei hinter ihr und umarmt sie liebevoll. Mit seinem Daumen - ob absichtlich oder nicht - geriet er leicht unter ihr Bikini-Oberteil und zwischen ihre Brüste. Als ob er damit sagen würde: "Finger weg, das sind jetzt meine."

Auf einem zweiten Bild, das die 29-Jährige teilte, gibt Jannik ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Eines wird in beiden Fotos auf jeden Fall deutlich: Die beiden sind überglücklich. Kein Wunder, schließlich sollen sie bereits zusammen mit Yeliz' Tochter Snow Elaine (1) wohnen.