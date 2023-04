Yeliz Koc spricht Klartext: Das hat sie alles machen lassen!

Yeliz Koc (29) hat sich für ihre Brüste unters Messer gelegt. © Instagram Screenshot / Yeliz Koc

Nur eine Frage beschäftigt die Follower immer wieder: Was ist an der TV-Beauty alles echt? Wo genau sie nachgeholfen hat, hat Yeliz nun in einer Fragerunde auf Instagram verraten.

"Hast du etwas an dir machen lassen?", fragte ein Nutzer, woraufhin die 29-Jährige gestand: "Meine Brüste". Erst im Dezember 2022 musste sich Yeliz aufgrund von Komplikationen ihre Implantate zum dritten Mal austauschen lassen.

Die Follower wollen jedoch nicht glauben, dass das alles ist. "Deine Lippen sind doch auch gemacht. Merkt man, weil man bei 'Make Love, Fake Love' mehr von deinem Zahnfleisch gesehen hat", unterstellt ihr eine Nutzerin. Eine andere meint: "Man findet Bilder von dir auf Google, da sahen die Lippen schon anders aus."

Das will Yeliz nicht auf sich sitzen lassen, sie verteidigt sich: "Das wird nie aufhören, also glaubt doch einfach alles, was ihr wollt. Mehr als euch zu sagen, dass meine Lippen von Natur aus wunderschön und perfekt sind kann ich nicht." Sie habe sich ihre Lippen lediglich pigmentieren lassen, weshalb sie zeitweise geschwollen waren.

Zum Beweis teilt die Influencerin ein Foto aus Teenagerzeiten, auf dem deutlich wird, dass sie schon im Alter von 15 Jahren mit vollen Lippen gesegnet war. Auch die Form ist gleich geblieben. "Wahnsinn dieser krasse Unterschied. Wie viel da wohl drin ist?", macht sie sich lustig.