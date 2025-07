Yeliz Koc stellt nach beglichener Rechnung klar: "Hat paar Jahre Zeit, um das Geld reinzuholen"

Yeliz Koc (31) hat sich zu dem Knast-Drama zu ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) geäußert. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/yelizkoc (2)

Eine Woche lang saß Jimi Blue nach seiner Festnahme am Hamburger Flughafen in Untersuchungshaft und wurde am Mittwoch nach Österreich ausgeliefert. Dort war ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden, nachdem er Ende 2021 in einem Hotel die Rechnung in Höhe von rund 14.000 Euro nicht bezahlt haben soll.

"Es tut mir wahnsinnig leid für Jimi, dass er da jetzt wirklich in so einer winzigen Zelle ist, eine Stunde am Tag raus kann", erklärte Yeliz in einem Interview mit dem ProSieben-Magazin taff.

Sie selbst habe bislang keinen direkten Kontakt mit ihrem Ex gehabt, sondern nur über seinen Anwalt. "Der sagt, dass es Jimi gut geht, das freut mich auch, ich glaube aber, dass es nicht ganz die Wahrheit ist", gab die 31-Jährige offen zu.

Seit Mittwochmorgen befindet sich Jimi Blue in einem Gefangenentransport in Richtung Österreich, wohin er in mehreren Etappen gebracht wird.

Mittlerweile sind auch seine Schulden beglichen, und das hat er ausgerechnet Yeliz zu verdanken. "Ich musste absolut gar nicht über meinen Schatten springen, ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, für mich war klar: Ok, die Rechnung muss jetzt beglichen werden.' Und dann habe ich sofort gesagt: 'Ok, schick mir die Daten, ich mache das'"; erklärte sie.