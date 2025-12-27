Neue Liebe? Nur unter Bedingungen! Yeliz Koc und Jimi Blue setzen klare Regeln
Hannover - Sie haben schwere Zeiten hinter sich, doch jetzt scheint bei Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) endlich wieder Harmonie einzukehren. Vor allem Töchterchen Snow (4) steht im Mittelpunkt. Ihr zuliebe ziehen alle an einem Strang. Doch was passiert eigentlich, wenn sich einer von beiden neu verliebt?
Yeliz spricht darüber nun ganz offen und macht klare Ansagen: "Also wenn Jimi irgendwann eine neue Freundin haben sollte, dann muss sie natürlich zur und in die Familie passen", stellt sie im Gespräch mit BILD dar.
Schließlich gehe es nicht nur um sie, sondern vor allem um Snow. Und Jimi? "Wenn ein neuer Partner kommt, muss der eben wissen: Ich bin der Vater und bleibe da. Das muss passen – für alle", so der ehemalige "Wilde Kerle"-Star.
Kein Wunder, denn die kleine Patchwork-Familie habe sich nach langer Eiszeit wieder zusammengerauft. Die Vierjährige baue nun immer mehr Vertrauen zu ihrem Vater auf. Und genau das wolle niemand aufs Spiel setzen.
Die Wiederaufnahme des Kontakts zur Mutter seiner Tochter beschreibt Jimi fast schon rührend: "Es war wie früher", so der 33-Jährige. "Natürlich denkt man kurz: 'Wie nimmt sie mich jetzt auf?' Aber sie war einfach wie immer."
Jimi Blue Ochsenknecht über Yeliz Koc: "Sie sagt, was zu tun ist – ich mach’s"
Inzwischen seien Yeliz und Jimi im ganz normalen Familien-Chaos angekommen. Wenn der "Promi Big Brother"-Gewinner bei der Influencerin in Hannover ist, verbringe er viel Zeit mit Snow, kümmere sich um sie und packe auch im Haushalt mit an.
Streit? Fehlanzeige! "Ich bin grundsätzlich immer Yeliz’ Meinung", sagt Jimi lachend. "Dann gibt’s auch keinen Streit. Sie sagt, was zu tun ist – ich mach’s. Ganz einfach." Doch der Lernprozess als Papa sei für ihn noch lange nicht abgeschlossen.
Vor allem, wie viel wirklich dazugehört, wenn man für sein Kind da sein will: "An Trinken und Snacks denken, an passende Kleidung, an gemeinsame Mahlzeiten", zählt der 33-Jährige auf.
Und auch sein eigener Einfluss auf seine Tochter werde ihm immer mehr bewusst. "Ich muss mich total zusammenreißen, keinen Blödsinn zu machen – weil Snow alles nachmacht. Manchmal sehe ich sie etwas tun und denke: Woher hat sie das? Und dann merke ich: ach ja, von mir."
Aktuell seien beide single. Wie der jeweils andere dann tatsächlich mit einem neuen potenziellen Partner zurechtkommt, wird sich zeigen.
Titelfoto: Screenshot Instagram/Yelizkoc