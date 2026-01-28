Yeliz Koc mit Tochter im Krankenhaus: "Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt"

Hannover - Schock für Yeliz Koc (32): Seit einer Woche leidet ihre Tochter Snow (4) an Fieber, Schnupfen und Husten. Aus der Verzweiflung heraus rief die junge Mutter sogar den Krankenwagen.

Yeliz Koc (32) erzählt auf Instagram, dass sie mit ihrer Tochter Snow (4) ins Krankenhaus musste. © Bildmontage: Screenshot Instagram/yelizkoc

"Ich habe euch ja mal erzählt, dass sie mal einen Fieberkrampf hatte. Was für mich das Schlimmste war, was ich jemals gesehen habe", erinnert sich die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Dabei handelt es sich um Krampfanfälle, die durch raschen Fieberanstieg ausgelöst werden und unter anderem zu zuckenden Muskeln sowie Blässe führen können.

"Deshalb ist es für mich das Allerschlimmste, wenn Snow Fieber hat. Sie hatte über 40 Grad Fieber. Wir haben nachts den Krankenwagen gerufen und waren am nächsten Tag im Krankenhaus. Wir waren gefühlt jeden Tag beim Kinderarzt", schildert sie weiter.

Vor allem die Situation, als der Krankenwagen an ihrem Haus war, sei für Yeliz besonders schlimm mitanzusehen gewesen. "Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt", beschreibt sie den Vorfall.

Aktuell bekomme ihre Tochter Zäpfchen. "Man kann sonst nichts machen und einfach nur warten, bis es vorbei ist." Doch nicht nur Snow gehe es in letzter Zeit schlecht. Auch Yeliz selbst scheint ihr krankes Kind sichtlich mitzunehmen.

"Jedes Mal, wenn sie Fieber hat, geht das so an meine Psyche. Das wirkt sich dann direkt auf meinen Nacken aus. Ich habe seit über einer Woche Nackenschmerzen, wie jedes Mal, wenn sie krank ist. Weil das einfach so schlimm für mich ist", gesteht sie weiter.