Yeliz Koc mit Tochter im Krankenhaus: "Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt"
Hannover - Schock für Yeliz Koc (32): Seit einer Woche leidet ihre Tochter Snow (4) an Fieber, Schnupfen und Husten. Aus der Verzweiflung heraus rief die junge Mutter sogar den Krankenwagen.
"Ich habe euch ja mal erzählt, dass sie mal einen Fieberkrampf hatte. Was für mich das Schlimmste war, was ich jemals gesehen habe", erinnert sich die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story.
Dabei handelt es sich um Krampfanfälle, die durch raschen Fieberanstieg ausgelöst werden und unter anderem zu zuckenden Muskeln sowie Blässe führen können.
"Deshalb ist es für mich das Allerschlimmste, wenn Snow Fieber hat. Sie hatte über 40 Grad Fieber. Wir haben nachts den Krankenwagen gerufen und waren am nächsten Tag im Krankenhaus. Wir waren gefühlt jeden Tag beim Kinderarzt", schildert sie weiter.
Vor allem die Situation, als der Krankenwagen an ihrem Haus war, sei für Yeliz besonders schlimm mitanzusehen gewesen. "Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt", beschreibt sie den Vorfall.
Aktuell bekomme ihre Tochter Zäpfchen. "Man kann sonst nichts machen und einfach nur warten, bis es vorbei ist." Doch nicht nur Snow gehe es in letzter Zeit schlecht. Auch Yeliz selbst scheint ihr krankes Kind sichtlich mitzunehmen.
"Jedes Mal, wenn sie Fieber hat, geht das so an meine Psyche. Das wirkt sich dann direkt auf meinen Nacken aus. Ich habe seit über einer Woche Nackenschmerzen, wie jedes Mal, wenn sie krank ist. Weil das einfach so schlimm für mich ist", gesteht sie weiter.
Yeliz Koc: "Ich ertrage diesen Anblick einfach nicht"
Ganz alleine könne sie sich in so einem Fall nicht um die Vierjährige kümmern. "Wenn sie Fieber hat, muss meine Mutter auch da sein. Ich bin ehrlich: Ich schaffe das nicht alleine, wenn mein Kind krank ist. Ich ertrage diesen Anblick einfach nicht."
Dass das Kranksein ihrer Tochter so sehr auf die Psyche der 32-Jährigen schlägt, habe außerdem Auswirkungen auf die Kinderplanung von Yeliz. "Da kam wieder dieser Gedanke: Ich kann kein zweites Kind bekommen. Ich kann es einfach nicht", gesteht sich die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (34) ein.
Abschließend beschreibt sie, dass sie von dem damaligen Fieberkrampf ihrer Tochter womöglich ein Trauma davongetragen habe, was sie nun nach eigenen Angaben eigentlich behandeln müsse. Dass es bei Snow tatsächlich zu einem Fieberkrampf kam, sei bisher jedoch nur einmal passiert.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/yelizkoc