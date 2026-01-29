Yeliz Koc packt über Reality-TV aus: Verbote, Mikros über Toiletten und Nackedei-Klauseln

Was ist verboten, wem werden besondere Zugeständnisse gemacht und warum sind Uhren verboten? Yeliz Koc gibt einen Einblick hinter die Kulissen des Reality-TVs.

Von Tobias Bruns

Hannover - Was ist verboten, wem werden besondere Zugeständnisse gemacht und warum sind Uhren nicht erlaubt? Yeliz Koc (32) gibt einen Einblick hinter die Kulissen des Reality-TVs.

Gespräche in Pausen werden unterbunden

Yeliz Koc vergisst immer, Nacktszenen von ihr vertraglich zu unterbinden. © yelizkoc Auch früher ins Bett gehen sei nicht erlaubt. "Erst wenn alle mit dem Interview fertig sind. Aber man macht es trotzdem manchmal, weil man einfach im Arsch ist. Das Licht geht aber erst aus, sobald alle fertig sind und im Bett liegen", so Yeliz. Neben dem Schlafmangel sei eine Sache für Yeliz die "Hölle". "Ein Mikrofon ist meistens über dem Klo. Es gibt oft Toiletten, wo dann nur ein Vorhang davor ist. Aber dann gibt es in manchen Formaten noch ein Extra-Klo ohne Kamera, da darf man nur alleine rein und es ist ein Regelverstoß, wenn man zu zweit draufgeht", erzählt sie. Auch heimlichen Tuscheleien wird ein Riegel vorgeschoben. "Mikros dürfen nicht zugehalten werden. Das Erste, was gemacht werden muss, wenn wir aufstehen, ist, die Batterie im Mikro zu wechseln", erzählt sie. Und da Mikros im Meer nicht getragen werden können, ist Planschen auch nicht drin. Yeliz Koc Neuanfang bei Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: "Ist er jetzt vom Teufel besessen?" Selbst wenn aus irgendwelchen Gründen die Kameras aus sind, verpassen die Zuschauer nichts. "Wenn es doch Pausen gibt, dann sind Leute von der Produktion dabei, damit keine Gespräche entstehen", packt sie aus.

Einige Stars haben Vorzüge: "Jimi, das kleine Ar***loch, zum Beispiel"