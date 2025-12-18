Yeliz Koc erfüllt sich langersehnten Traum: "Kann es selbst noch gar nicht fassen"
Hannover - Für Reality-TV-Star Yeliz Koc (32, "Make Love, Fake Love", "Promi Big Brother") geht im kommenden Jahr ein langersehnter Traum in Erfüllung.
Der erste große Wunsch der 32-Jährigen ist vor etwas mehr als vier Jahren mit der Geburt ihrer Tochter Snow wahr geworden, nun folgt ein weiterer.
"Ich kann es selbst noch gar nicht fassen", erklärte Yeliz in einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem Instagram-Profil. "Seitdem ich denken kann, träume ich von meiner eigenen Familie in einem kleinen Haus."
Zumindest ein Teil geht davon jetzt in Erfüllung. "Mein Baby habe ich schon und jetzt kommt noch das passende Haus dazu", fuhr sie fort. Ihren Angaben zufolge ist der Umzug für Februar 2026 geplant, die Immobilie soll sich im Raum Hannover befinden. Aktuell wohnt sie mit ihrer Tochter in einer Wohnung in der niedersächsischen Landeshauptstadt.
Trotz des Umzuges bleibt Yeliz in der Nähe ihrer Familie, auch wenn diese nicht mit ihr umziehen wird. "Snow und ich ziehen alleine ins Haus", machte sie deutlich. "Es ist ein kleines, gemütliches Zuhause. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Kein großes, kaltes Haus, sondern ein Zuhause."
Yeliz Koc gibt Jimi Blue Ochsenknecht eine zweite Chance
Damit wird auch deutlich, dass ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) nicht mehr als ein Umzugshelfer sein wird. Die beiden haben sich mittlerweile zwar zusammengerauft, ein Liebes-Comeback gilt aber als ausgeschlossen. "Jetzt fehlt nur noch der passende Mann", schrieb Yeliz weiter.
Das Ex-Paar hatte sich bereits vor der Geburt seiner gemeinsamen Tochter getrennt, zwar hatte sich der 33-Jährige zunächst noch um Snow bemüht, schnell aber kein Interesse mehr an ihr gezeigt.
Yeliz zog die Kleine alleine auf, der Kontakt zum Vater war auf Eis gelegt. Zumindest bis zu diesem Sommer: Da war Jimi Blue am Hamburger Flughafen bei der Einreise verhaftet worden. Dieses Ereignis brachte die beiden wieder näher zusammen. Sie gab ihm eine zweite Chance.
Aktuell sind die beiden auf Sky in der Doku-Serie "Yeliz & Jimi: We are Family?!" zu sehen.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/yelizkoc (2)