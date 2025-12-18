Yeliz Koc erfüllt sich langersehnten Traum: "Kann es selbst noch gar nicht fassen"

Yeliz Koc (32) erfüllt sich mit einem eigenen Haus einen langersehnten Traum. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/yelizkoc (2)

Der erste große Wunsch der 32-Jährigen ist vor etwas mehr als vier Jahren mit der Geburt ihrer Tochter Snow wahr geworden, nun folgt ein weiterer.

"Ich kann es selbst noch gar nicht fassen", erklärte Yeliz in einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem Instagram-Profil. "Seitdem ich denken kann, träume ich von meiner eigenen Familie in einem kleinen Haus."

Zumindest ein Teil geht davon jetzt in Erfüllung. "Mein Baby habe ich schon und jetzt kommt noch das passende Haus dazu", fuhr sie fort. Ihren Angaben zufolge ist der Umzug für Februar 2026 geplant, die Immobilie soll sich im Raum Hannover befinden. Aktuell wohnt sie mit ihrer Tochter in einer Wohnung in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Trotz des Umzuges bleibt Yeliz in der Nähe ihrer Familie, auch wenn diese nicht mit ihr umziehen wird. "Snow und ich ziehen alleine ins Haus", machte sie deutlich. "Es ist ein kleines, gemütliches Zuhause. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Kein großes, kaltes Haus, sondern ein Zuhause."