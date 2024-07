30.07.2024 07:06 674 Bachelor-Babe Yeliz Koc verrät: Deshalb war es zuletzt so still um sie

Um die Influencerin Yeliz Koc (30) war es zuletzt verdächtig still. In einer Fragerunde verriet sie jetzt, was bei ihr in den vergangenen Wochen so los war.

Von Luisa Buck

Hannover - Um die Influencerin Yeliz Koc (30) war es zuletzt verdächtig still. In einer Fragerunde verriet sie jetzt, was bei ihr in den vergangenen Wochen so los war. Yeliz Koc (30) hatte mit ihren Fans zuletzt vor allem Urlaubscontent geteilt. © Screenshot/Instagram/yelizkoc (Bildmontage) Offenbar hatten sich ihre Fans teilweise sogar schon Sorgen um das einstige Bachelor-Babe gemacht. "Wie geht es dir? Man hört so wenig", wollte da etwa ein Follower oder eine Followerin von ihr wissen. "Ich war beruflich unterwegs und jetzt, wo ich wieder da bin, bin ich natürlich auch wieder krank geworden", erklärte Yeliz ihren Fans daraufhin zwei Gründe für die Stille in einem Q&A auf ihrem Instagram-Account. Um welches Projekt es sich bei der beruflich bedingten Social-Media-Pause gehandelt hatte, dazu äußerte sie sich zwar nicht, hinterlegte ihre Aussage aber mit dem Bild eines Sonnenuntergangs vom Strand. "Bald kann ich euch mehr sagen!", versprach sie in einer weiteren Instagram-Story und gab mit einem Kamera-Emoji einen weiteren Hinweis: Somit scheint Yeliz nach "Der Bachelor", "Make Love, Fake Love" oder "Promi Big Brother" erneut an einem TV-Projekt teilgenommen zu haben. Yeliz Koc: "Sobald es losgeht, werde ich euch alles zeigen" SAT.1 bringt überraschend "Promis unter Palmen" zurück! © Joyn/Rudi Skukalek Einige Fans tippten nach dem Strandbild direkt auf "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" Schließlich hatte der Sender SAT.1 erst am Montag verkündet, das TV-Format – das zuletzt unter keinem guten Stern gestanden hatte – nach einer dreijährigen Pause neu auflegen zu wollen. Doch aktuell sucht der Sender noch "nach außergewöhnlichen, prominenten Charakteren für die dritte Staffel", wie es in der Mitteilung hieß. Die Neuauflage solle dann erst im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Für Yeliz' berufliche Auszeit scheint es also noch einen anderen Grund zu geben. Doch das TV-Sternchen beruhigte ihre Fans: Schon bald könne sie verkünden, worum es sich dabei gehandelt habe. Für sie geht es derweil erst einmal in eine echte Auszeit - dieses Mal aber wohl wieder inklusive Social-Media-Begleitung für ihre Fans. Yeliz Koc Kein Fan von der Neuen ihres Ex: Yeliz Koc schießt mit Ratten-Emoji gegen Gerda Lewis! Denn Yeliz macht mit ihrer Tochter Snow schon bald einen Kreuzfahrt-Urlaub. "Sobald es losgeht, werde ich euch alles zeigen", kündigte die 30-Jährige schon mal an.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/yelizkoc (Bildmontage)