Yeliz Koc wird beleidigt, ihre Reaktion überrascht

Hannover - Das ist eine überraschende Aussage! Yeliz Koc (31) nahm bereits an diversen Reality-TV-Formaten teil (unter anderem "Promi Big Brother" und "Make Love, Fake Love") und sieht sich im Netz immer wieder Anfeindungen gegenüber. Doch mit einer ganz speziellen Beleidigung kann sie ganz gut leben.

Yeliz Koc (31) kann mit dem Ruf der Langweilerin gut leben. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/yelizkoc (2)

Auch wenn die alleinerziehende Mama in den jeweiligen Formaten für Unterhaltung gesorgt hat, so wird sie außerhalb eher als "langweilig" angesehen. Doch anderes als gedacht, kann sie damit sehr gut leben.

"Ich bin stolz darauf. Wenn das eure Beleidigung an mich ist, dass ich langweilig bin, weil ich nichts zertrümmere, weil ich keine Gläser schmeiße, weil ich niemanden beleidige, dann dürft ihr mich gerne weiterhin langweilig nennen", erklärte Yeliz in einer Story auf ihrem Instagram-Kanal.

Dass sie auch anders kann, zeigen ihre Gedanken, die mit ihren Followern teilte. Schließlich gingen ihre so einige Situationen in den Shows ganz schön gegen den Strich. "Klar habe ich in Formaten auch manchmal den Gedanken im Kopf: 'Alter, halt bitte dein Maul. Halt die Schnauze.'", klärte sie auf. "Ich spreche es halt nicht aus, weil ich trotzdem respektvoll bin und weiterhin respektvoll mit Menschen umgehen möchte."

Daher sei sich Yeliz bei den diversen Auftritten auch immer treu geblieben. "Ich war ja wirklich in jedem Format gleich. Und wenn ich vom Kern her anders wäre, dann müsste das ja in irgendeiner der vielen Shows, die ich gemacht habe, irgendwo zum Vorschein gekommen sein", sagte sie 31-Jährige.