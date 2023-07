Yeliz Koc zeigt Chatverläufe mit Max: "Mein WhatsApp ist richtig gefährlich!"

Am Freitagabend gab Yeliz Koc (29) intime Einblicke in ihre privaten Chatverläufe. © Montage: Screenshot/Instagram/_yelizkoc_

Am Freitagabend kündigte Yeliz Koc eine etwas andere Fragerunde auf Instagram an. Sie forderte ihre Follower auf, Begriffe zu nennen, die sie dann in ihre WhatsApp-Suchleiste eintippte.

Wie nicht anders zu erwarten, schlugen ihr dann viele "Sex" vor. Die letzte Nachricht mit diesem "schwierigen Wort" – wie Yeliz es betitelte – ist vom vergangenen Samstag und lautet "Sexsüchtig sei". An wen oder vom wem die Nachricht war, schwärzte die 29-Jährige.

Ob aktuell doch wieder ein Mann bei Yeliz im Spiel ist? Sie verfasste am selben Tag folgende Nachricht: "Wenn du nichts zu tun hast, kannst du auch vorbeikommen, wenn du willst!"

Welch intime Einblicke sie ihren Followern damit gegeben hat, fiel im Laufe der Fragerunde dann auch Yeliz auf und sie beendete diese schnell wieder: "Ich merke gerade, dass mein WhatsApp richtig gefährlich ist. Ich glaube, wir müssen das lassen!"

Zuvor hatte sie aber noch den Wunsch ihrer Anhänger erfüllt und Max ins Suchfeld eingetippt. Natürlich war damit Max Bornmann gemeint, mit dem sie nun bewiesenermaßen wieder regelmäßig Kontakt pflegt.