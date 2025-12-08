Zukunftspläne bei Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: Gibt's jetzt ein Geschwisterchen für Snow?
Hannover - Als Liebespaar bezeichnen sich Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) nicht, als Eltern wagen sie dennoch den gemeinsamen Neuanfang - und denken gar über ein Geschwisterchen für Snow (4) nach.
Die Beziehung zwischen den Reality-Stars darf getrost als Achterbahnfahrt bezeichnet werden, wahrscheinlich sogar als eine halsbrecherische.
Trennung, Rosenkrieg, neue Annäherung - und jetzt sogar ein zweites Kind? Klingt etwas absurd, da die beiden sich gerade erst für Snow wieder zusammengerauft haben, nicht etwa, weil die Liebe neu entflammt ist.
In Folge drei und vier der Sky-Doku über die beiden (ab Dienstag bei Sky) können sich die Zuschauer selbst davon überzeugen, dass dieses Gedankenspiel tatsächlich vorhanden ist.
Yeliz habe schon immer von einer großen Familie geträumt und gesteht: "Ich hätte eigentlich gern noch ein zweites Kind." Nachwuchs von einem neuen Partner scheine ihr aber zu kompliziert.
"Deswegen kam mir der Gedanke, vielleicht mit meinem Ex-Freund, wo wir sowieso schon ein Kind haben. Dann lieber von demselben Mann", meint Yeliz, obwohl sich Jimi zwischenzeitlich als "unfreiwilliger Erzeuger" der gemeinsamen Tochter bezeichnete.
Doch beim Ochsenknecht-Spross gab es offenbar eine 180-Grad-Wendung. "Ich habe Lust auf ein Geschwisterchen für Snow, am liebsten von derselben Mutter", so der "Promi Big Brother"- Gewinner.
Yeliz Koc: "Ich dachte teilweise, ich bin jetzt in der Hölle gelandet"
Dabei war wohl gerade die Schwangerschaftskrankheit von Yeliz der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und zur Trennung führte.
"Ich habe mich wie vergiftet gefühlt. Es kam nur Schaum aus meinem Mund. Also allgemein die ganze Schwangerschaft. Meine Adern unterm Auge waren geplatzt. Ich habe Blut gespuckt. Meine Augen waren gelb", beschreibt die 32-Jährige.
"Ich dachte teilweise, ich bin jetzt in der Hölle gelandet", so die Hannoveranerin weiter. Und Jimi? "Er hat sein Kack-Musikvideo gedreht, wo ich im Krankenhaus hing und es mir schlecht ging", schimpft sie.
Etwas Genugtuung verschaffte ein Besuch bei einer Hebamme, die Jimi Elektroden auf den Bauch und den Rücken klebte und ihn für eine Minute Presswehen nachempfinden ließ.
"Ihr dreckigen W****er!", entfährt es dem gepeinigten Schauspieler, während sich Yeliz prächtig amüsiert. "Es tat richtig gut, Jimi auch mal leiden zu sehen", freut sie sich.
Vor einer erneuten Schwangerschaft müssen die wiedervereinten Eltern jedenfalls noch mindestens zwei Probleme angehen. Während Jimi am liebsten auswandern würde, möchte Yeliz in Hannover bleiben und dort ein Haus kaufen. Und eine Befruchtung auf natürlichem Wege scheint bislang ausgeschlossen.
"Miteinander schlafen wäre schon komisch", sind sie sich einig.
Titelfoto: Sky/B 28/Stefanie Schumacher