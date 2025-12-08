Zukunftspläne bei Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: Gibt's jetzt ein Geschwisterchen für Snow?

Hannover - Als Liebespaar bezeichnen sich Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) nicht, als Eltern wagen sie dennoch den gemeinsamen Neuanfang - und denken gar über ein Geschwisterchen für Snow (4) nach.

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben sich für Tochter Snow (4) zusammengerauft. © Sky/B 28/Stefanie Schumacher

Die Beziehung zwischen den Reality-Stars darf getrost als Achterbahnfahrt bezeichnet werden, wahrscheinlich sogar als eine halsbrecherische.

Trennung, Rosenkrieg, neue Annäherung - und jetzt sogar ein zweites Kind? Klingt etwas absurd, da die beiden sich gerade erst für Snow wieder zusammengerauft haben, nicht etwa, weil die Liebe neu entflammt ist.

In Folge drei und vier der Sky-Doku über die beiden (ab Dienstag bei Sky) können sich die Zuschauer selbst davon überzeugen, dass dieses Gedankenspiel tatsächlich vorhanden ist.

Yeliz habe schon immer von einer großen Familie geträumt und gesteht: "Ich hätte eigentlich gern noch ein zweites Kind." Nachwuchs von einem neuen Partner scheine ihr aber zu kompliziert.

"Deswegen kam mir der Gedanke, vielleicht mit meinem Ex-Freund, wo wir sowieso schon ein Kind haben. Dann lieber von demselben Mann", meint Yeliz, obwohl sich Jimi zwischenzeitlich als "unfreiwilliger Erzeuger" der gemeinsamen Tochter bezeichnete.

Doch beim Ochsenknecht-Spross gab es offenbar eine 180-Grad-Wendung. "Ich habe Lust auf ein Geschwisterchen für Snow, am liebsten von derselben Mutter", so der "Promi Big Brother"- Gewinner.