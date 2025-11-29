Neuanfang bei Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: "Ist er jetzt vom Teufel besessen?"
Berlin - Alles auf Anfang! Bei Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (32) stehen die Zeichen auf Neuanfang - nicht als Liebespaar, sondern als Eltern. Bis dahin war es ein weiter Weg: Trennung, Rosenkrieg, neue Liebe, Vorwürfe, überstochenes Tattoo - und mittendrin die gemeinsame Tochter Snow.
Schon die Beziehung bzw. vor allem das Liebes-Aus verlief turbulent. Hochschwanger stand Yeliz plötzlich alleine da. Zunächst kam der 33-Jährige seinen Vaterpflichten noch nach. Danach aber tauchte er ab.
"Dann dachte ich mir: Jetzt dreht er völlig durch", erzählt die brünette Beauty in der Sky-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" (Premiere am Dienstag bei Sky). "Ich wusste nicht, was bei Jimi im Kopf los ist. Ich dachte, ist er jetzt vom Teufel besessen?"
So ließ sich Jimi erst das Tochter-Tattoo überstechen und sorgte Monate später für den traurigen Höhepunkt, als er sich als "unfreiwilliger Erzeuger" bezeichnete.
"Ich bin vor mir selbst geflüchtet. Ich saß irgendwann auf der Couch und habe die Wand angeguckt", so Jimi. Schon von klein auf hat er gelernt, wie er sich im Blitzlichtgewitter verhalten soll, aber auch Probleme weglächelt. "Wenn es Probleme gab, war das einfachste, was ich machen konnte, sie wegzuschieben."
Jetzt aber will er es besser machen und für seine Tochter da sein, auch wenn die Vierjährige sich erst noch an seine Präsenz gewöhnen muss. Für Snow ist er immer noch nur "Jimi" und nicht Papa.
Yeliz Koc bezahlte offene Hotelrechnung: "Das Geld war mir in dem Moment egal"
"Wenn ich Snow sehe, tut mir es total leid. Da sieht man die drei Jahre, die ich verpasst habe. Das ist kein schönes Gefühl", so der Ochsenknecht-Bad-Boy. "Es kommt immer wieder hoch, wenn ich mit ihr spiele, wie schade die verlorene Zeit miteinander ist. Die kommt auch nicht wieder. Man kann die Zeit, die man jetzt hat, aber besser machen."
Wenn es richtig blöd gelaufen wäre, hätten sie diese Zeit hinter Gittern nachholen mussten. Weil der Schauspieler sich jahrelang weigerte, eine offene XXL-Hotelrechnung von rund 14.000 Euro zu bezahlen, bekam er am Flughafen in Hamburg die Quittung. Statt mit Yeliz gemeinsam bei "Forsthaus Rampensau" teilzunehmen, landete Jimi im Knast.
Unterstützung bekam er in der schweren Zeit ausgerechnet von seiner Ex-Freundin. Sie war es auch, die die 14.000 Euro überwies. "Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, wann ich es wiedersehe. Das Geld war mir in dem Moment egal. Hauptsache, er kommt da schnell raus", erklärt die Bachelor-Teilnehmerin.
So schnell ging es dann aber doch nicht. Nach einer Knast-Odyssee durfte der Musiker zunächst Österreich nicht verlassen, ehe er zu einer Geldstrafe von 18.000 Euro verdonnert wurde. Dennoch: Angesichts der Vorgeschichte hätte auch Jimi niemals mit dem Geld von Yeliz gerechnet.
Für seine Ex war das aber kein Problem: "Eigentlich hätte ich kein Mitleid haben müssen. Ich hätte auch das Geld nicht zahlen müssen, aber ich bin halt ein guter Mensch."
