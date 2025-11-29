Neuanfang bei Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: "Ist er jetzt vom Teufel besessen?"

Berlin - Alles auf Anfang! Bei Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (32) stehen die Zeichen auf Neuanfang - nicht als Liebespaar , sondern als Eltern. Bis dahin war es ein weiter Weg: Trennung, Rosenkrieg, neue Liebe, Vorwürfe, überstochenes Tattoo - und mittendrin die gemeinsame Tochter Snow.

Jimi Blue Ochsenknecht (33, r.) und Yeliz Koc (32) nähern sich als Familie wieder an. © © Sky/B 28/Stefanie Schumacher

Schon die Beziehung bzw. vor allem das Liebes-Aus verlief turbulent. Hochschwanger stand Yeliz plötzlich alleine da. Zunächst kam der 33-Jährige seinen Vaterpflichten noch nach. Danach aber tauchte er ab.

"Dann dachte ich mir: Jetzt dreht er völlig durch", erzählt die brünette Beauty in der Sky-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" (Premiere am Dienstag bei Sky). "Ich wusste nicht, was bei Jimi im Kopf los ist. Ich dachte, ist er jetzt vom Teufel besessen?"

So ließ sich Jimi erst das Tochter-Tattoo überstechen und sorgte Monate später für den traurigen Höhepunkt, als er sich als "unfreiwilliger Erzeuger" bezeichnete.

"Ich bin vor mir selbst geflüchtet. Ich saß irgendwann auf der Couch und habe die Wand angeguckt", so Jimi. Schon von klein auf hat er gelernt, wie er sich im Blitzlichtgewitter verhalten soll, aber auch Probleme weglächelt. "Wenn es Probleme gab, war das einfachste, was ich machen konnte, sie wegzuschieben."

Jetzt aber will er es besser machen und für seine Tochter da sein, auch wenn die Vierjährige sich erst noch an seine Präsenz gewöhnen muss. Für Snow ist er immer noch nur "Jimi" und nicht Papa.