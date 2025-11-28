Yeliz Koc zittert vor gemeinsamer TV-Teilnahme mit Vater: "Davor habe ich sehr viel Angst"

Hannover - Seit Donnerstag ist bekannt, welche sieben Promi-Eltern-Kind-Teams in der neuen RTL-Show "Prominent verwandt" antreten. Mit dabei: Yeliz Koc (32) und ihr Vater Savaş Koc (62). Doch der TV-Star äußert nun noch vor Drehstart einige Bedenken.

Yeliz Koc (32) und ihr Vater Savaş Koc (62) nehmen gemeinsam bei "Prominent verwandt" teil. © RTL / Africa Vumazonke

"Also auf der einen Seite finde ich es richtig schön. Das ist einfach mal das, was ich mir immer gewünscht habe: Zeit mit meinem Vater zu verbringen", so Yeliz in ihrer aktuellen Instagram-Story, die sie noch vor Beginn der Dreharbeiten vorproduziert hatte.

"Auf der anderen Seite habe ich sehr viel Respekt davor und sehr viel Angst vor der Situation. Ich hoffe, das ist kein Fehler", so die 32-Jährige nachdenklich. So viel Zeit am Stück habe die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (33) noch nie mit ihrem Vater verbracht. "Wir lernen uns jetzt richtig kennen."

Die Zeit mit ihrem Vater nutze sie unter anderem auch, um sich mit ihrem schwierigen Vater-Tochter-Verhältnis aus der Vergangenheit auseinanderzusetzen. "Es soll vielleicht so sein, dass ich dieses Kapitel doch nochmal schaffe komplett abzuschließen oder mit anderen Augen zu betrachten. Weil es sind viele Sachen auch schon vorgefallen", so Yeliz.

Savaş war in jungen Jahren Fußballprofi (Hannover 96) und ein Schwerenöter, wie er im Buche steht. Er vernachlässigte seine Töchter, sah sie nur selten. Trieb sich mit Frauen herum, betrog seine Ehefrau und Mutter der gemeinsamen Kinder. Dass Vater und Tochter nun gemeinsam für ein TV-Format vor der Kamera stehen, kann selbst Yeliz noch immer nicht ganz realisieren.

Sich in einer Unterhaltungsshow noch einmal neu kennenzulernen, sei besonders. "Ein Tag vor Ort fühlt sich an wie eine ganze Woche. Und deswegen ist das Ganze auch für uns immer so emotional und auch einfach intensiver", so die junge Mutter.