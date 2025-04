YouTube-Star "Flying Uwe" hat verrückte Idee: Ob das tatsächlich was wird?

Hamburg - YouTube-Star Uwe Schüder (38) alias "Flying Uwe" ist dafür bekannt, sich selbst immer wieder an die mentalen und körperlichen Grenzen zu bringen. So bestritt er vor nicht einmal drei Wochen seinen insgesamt dritten Profi-MMA-Kampf (Mixed Martial Arts) .

YouTube-Star Uwe Schüder (38) alias "Flying Uwe" will am kommenden Sonntag einen Marathon laufen - ohne Vorbereitung. © Fotomontage: Instagram/flyinguwe

Ans Durchatmen ist für den erfolgreichen Fitness-Unternehmer (unter anderem "Smilodox") aber nicht zu denken: Noch im April will sich der 38-Jährige der nächsten großen sportlichen Herausforderung stellen.

Am Dienstag veröffentlichte der Hamburger auf seinem Instagram-Profil ein Video, in dem er seinen mehr als 820.000 Followern von seinen tollkühnen Plänen berichtet: Er will am kommenden Sonntag spontan am "Hamburg Marathon" teilnehmen!

In dem Clip ist zu sehen, wie Uwe seinen Athletiktrainer David Schussmüller (43) anruft und ihn über das verrückte Vorhaben informiert. Auf die Nachfrage des Coaches, wann er denn das letzte Mal gelaufen sei, antwortet der Influencer: "Vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr."

Trotz der fehlenden Vorbereitung bekommt der YouTuber grünes Licht von seinem Trainer: "Mit deinem Mindset kannst du es schaffen", bekräftigt David, der selbst die 42,195 Kilometer in Angriff nehmen wird.