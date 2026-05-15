Eric Sindermann lässt Bombe platzen: "Wir waren intim"

Berlin - Dass Eric Sindermann (37) kein Kostverächter ist, dürfte bekannt sein, allerdings hat der Reality-TV-Star jetzt mit einer überraschenden Beichte aufgewartet.

Eric Sindermann (37) hat in einem Interview behauptet, dass er eine Affäre mit Yvonne Woelke hatte. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen

"Ja, wir waren intim", lässt der 37-Jährige in einem Interview mit Bild die Bombe platzen. Mit "wir" meint er sich selbst und TV-Kollegin Yvonne Woelke (47).

Damit gibt Sindermann erstmals zu, dass zwischen den beiden mehr als Freundschaft gewesen sein soll. Die zwei hatten Ende des vergangenen Jahres öfter miteinander zu tun und schnell machten Gerüchte die Runde, dass da etwas gelaufen sein könnte.

Genau in diesem Zeitraum soll es auch zum Schäferstündchen gekommen sein, genauer gesagt sei es nach Aussage von Dr. Sindsen im Dezember der Fall gewesen.

Pikant: Zu diesem Zeitpunkt war Woelke noch mit ihrem damaligen Partner Peter Klein (59) liiert, von dem sie sich erst Anfang Mai offiziell trennte. Der Grund: seine ständige Eifersucht! Besonders ihre Nähe zu Sindermann sei ihm sauer aufgestoßen.

Im Nachhinein zeigt sich, dass Klein da wohl ein recht gutes Gespür bewiesen hat. Woelke habe schon im Dezember keine Lust mehr auf die Beziehung gehabt, behauptet Deutschlands selbsternannter Modekönig unterdessen.