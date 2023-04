"Ich mag alles an ihr": Peter Kleins eindeutige Liebeserklärung an Yvonne Woelke!

Peter Klein (55) schwärmt von seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke (41). © Montage: Screenshot/Instagram/yvonnewoelke, Screenshot/Instagram/peterklein_official

Es hört sich fast so an, als würde sich da etwas Ernstes anbahnen zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke. Nach dem Fremdgeh-Drama am Rande des RTL-Dschungelcamps in Australien scheint der 55-Jährige jetzt einen Neuanfang wagen zu wollen.



In einem RTL-Interview sprach der Ex-Mann von Iris Klein ganz offen über seine Gefühle zu der 14 Jahre jüngeren Schauspielerin und kam dabei aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

Auf das Verhältnis zu seiner angeblichen Affäre angesprochen, gestand Peter: "Ich mag ihre Art, ihr Wesen, ihren Typ. Ich mag einfach alles an ihr!"



Die letzten Monate seien sehr bewegt gewesen. "Ich habe alles durch - vom absoluten Hoch zum absoluten Tief", offenbarte der gelernte Maler und Lackierer und stellte noch einmal klar, dass er die Beziehung zu Iris beendet habe. Auch wenn er sich deshalb häufig Vorwürfe mache - gegen seine Gefühle könne man eben nichts tun.



Eindeutige Worte, die keinen Zweifel daran lassen, für wen Peters Herz tatsächlich schlägt und die seine Ex-Frau Iris hart treffen dürften!