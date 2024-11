Nach Scheidung von Peter und Iris Klein: Packt Yvonne Woelke jetzt alles aus?

Iris Klein (57) und Yvonne Woelke (42) werden wohl so schnell keine Freundinnen mehr. © Screenshot/Instagram/yvonne.woelke, iris_klein_mama (Bildmontage)

Denn vor allem zwischen Iris und Yvonne sind die Wogen noch nicht geglättet.

In einem Interview mit Promiflash erklärte Iris zwar, dass die Unterzeichnung der Scheidungspapiere schnell und schmerzlos verlaufen sei. Doch einen bissigen Kommentar konnte sie sich dennoch nicht verkneifen: "Ich wünsche mir Frieden und den beiden viel Spaß mit meinem Geld", spielte sie auf das Verhältnis von Yvonne und Peter an – da hatten die beiden ihre Liebe noch gar nicht öffentlich gemacht. Doch bei Instagram schob sie am Mittwoch noch einmal nach: "Alles, was euch jetzt so schockt, weiß ich ja schon seit fast 2 Jahren."

Ihrem Ex-Mann habe sie 100.000 Euro zahlen müssen, "da wir keine Gütertrennung hatten und er nichts besitzt", so Iris weiter. Gleichzeitig äußerte sie ihre Verwunderung darüber, dass Yvonne bei dem Scheidungstermin gar nicht dabei gewesen sei.

Die hingegen wollte sich die Seitenhiebe natürlich nicht gefallen lassen und legte in ihrer Instagram-Story noch einmal nach ...