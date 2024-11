Kussfoto aufgetaucht! Yvonne Woelke und Peter Klein lassen Liebes-Bombe platzen

Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (42) wollen sich nicht länger verstecken. © Joyn/Nadine Rupp

Seit fast zwei Jahren brodelte die Gerüchteküche darüber, dass die beiden seit ihren unfreiwilligen Kuschelfotos am Rande der Dreharbeiten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" eigentlich ein Paar seien.

Außerdem zeigten sich Peter und Yvonne seitdem immer wieder in vertrauten Posen in ihren jeweiligen Instagram-Storys, waren gemeinsam in verschiedenen TV-Shows zu sehen und nahmen zuletzt sogar einen Song mit dem Titel "Verbotene Liebe" auf.

So wirklich überraschen dürften die Neuigkeiten also eher nicht. Vor allem Iris Klein hatte immer wieder davon gesprochen, von Peter betrogen worden zu sein. Doch er und Yvonne verneinten das wiederholt und betonten bis zuletzt, nur als gute Freund durchs Leben zu gehen.

Damit soll nun endlich Schluss sein! Denn am Mittwoch – und damit nur einen Tag nach der medienwirksamen Scheidung von Peter und Katzenberger-Mama Iris – tauchten bereits erste Kuss-Fotos der beiden auf.

In der zweiten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany", die am Samstag (30. November) mit zwei Folgen auf Joyn startet, werden sie ihre Beziehung dann offiziell machen, wie jetzt bekannt wurde.