Neue Provokation für Iris Klein: Wer hechelt hier Yvonne Woelke hinterher?

"Wer ist denn da hinter mir?" kommentiert sie darunter und lässt jede Menge Spielraum für Spekulationen offen. Handelt es sich etwa um Peter, der sich aktuell in Hamburg aufhalten soll?

Daraus scheint sich Yvonne nun einen Spaß zu machen. In ihrer aktuellen Story postete sie ein Video, in dem sie hektisch vor der Kamera flüchtet und schreit. Im Hintergrund ist das laute hecheln eines Mannes zu hören.

Erst vor wenigen Tagen schoss die 55-Jährige gegen ihren Noch-Ehemann Peter Klein (55) und kündigt das Ausplaudern weiterer Geheimnisse an. "Ihr seht ja alle, wem der Peter seit gestern wieder hinterherhechelt", deutet die Katzenberger -Mama dabei an.

Wen Yvonne mit ihren Sticheleien auf Instagram zur Weißglut bringen will, ist unverkennbar. Doch auch Iris Klein (55) ist nicht ganz unschuldig an den Streitereien. Die zwei Frauen liefern sich seit Wochen einen Schlagabtausch auf der Social-Media-Plattform.

Sind Peter Klein (55) und Yvonne Woelke (41) etwa zusammen unterwegs? © Bildmontage: Yvonne Woelke/Instagram, Peter Klein/Instagram

Was erst als Gerücht durch Iris aufkam, scheint nun Realität zu werden. Peter Klein möchte nach seiner Trennung als Kneipensänger in Hamburg durchstarten. "Den Floh hat ihm Lotta, die Begleitung von Tessa Bergmeier (33), in Australien ins Ohr gesetzt", spekulierte Iris kürzlich auf Instagram.

Für sein Vorhaben bat er sogar seine Community um Hilfe: "Ich suche etwas, das ich mitnehmen kann, wenn ich reise." Gemeint ist ein Effektgerät für Gesang. Seine berufliche Neuorientierung scheint er somit ernst zu meinen.

Iris warf ihrem Ex-Mann vor, seit langer Zeit auf ihrer Tasche zu liegen. "Seit drei Jahren hat der nicht mehr gearbeitet. Ich habe unser Leben und Urlaube finanziert", verriet sie auf Instagram.



Wenn die Gesangskarriere klappt, könnte der 55-Jährige wieder sein eigenes Gehalt verdienen und in der 8000-Quadratmeter großen Miet-Villa auf Mallorca bleiben.